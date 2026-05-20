Интервью о том, как «Мангазейский ход» помогает по-новому взглянуть на историю Сургута и Югры

14 июня в Сургуте вновь пройдет фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». Это событие уже несколько лет собирает любителей истории, реконструкции, ремесел и живой музыки. О том, каким будет фестиваль в этом году и что ждет гостей, рассказала заведующая отделом экскурсионно-выставочной и проектной деятельности историко-культурного центра «Старый Сургут» Юлия Токарева.

‒ Давайте начнем с того, что же такое фестиваль «Мангазейский ход», откуда пошло такое название и как давно он проводится в Сургуте?

‒ «Мангазейский ход» ‒ это не просто вымышленное название и не какая-то мифологическая история. Это реальное историческое событие, которое характеризовало историю продвижения на территорию Западной Сибири. Сам ход ‒ это связь Русского Севера через Северный Ледовитый океан и реки Западной Сибири, которая соединяла Европу и Сибирь.

На протяжении многих столетий он служил очень важной артерией. Это был не только путь продвижения, но и торговый маршрут. По этому морскому, а позднее речному пути сюда доставляли многочисленные товары. Отсюда, в свою очередь, вывозили пушнину ‒ самый ценный ресурс Сибири на протяжении многих веков.

Мангазейский ход получил свое название по городу Мангазея. Он действительно был. Почему был? Потому что до наших дней он не сохранился. Сегодня это уникальный археологический памятник. Город просуществовал 71 год, после чего жители покинули его, потому что Мангазейский морской ход был закрыт. После этого он стал существовать исключительно по рекам.

Именно Сургут как часть Мангазейского хода, начиная с XVI века, фигурирует на картах, которые можно встретить и в европейских источниках, и, собственно, в наших сибирских картографических материалах.

Поэтому мы как организаторы фестиваля взяли это название как иллюстрацию эпохи присоединения Сибири к государству Российскому. То есть это не просто «ход», а новая история для государства и нашего региона.

Многие посетители фестиваля открывают для себя новую сторону Сургута. Что это не только город нефтяников, газовиков и электроэнергетиков, не только промышленный центр, но и город с очень длинной историей. Поэтому для нас очень важно погружать посетителей в эту аутентичность и рассказывать об истории рождения Сургута.

‒ С какого года проводится фестиваль «Мангазейский ход» в Сургуте?

‒ «Мангазейский ход» проводится с 2008 года. За это время фестиваль проходил на разных локациях. Это историко-культурный центр «Старый Сургут» как основная площадка фестиваля, парк «За Саймой». Опыт проведения «Мангазейского хода» был даже в Ледовом дворце. Но в этом году фестиваль вновь возвращается на территорию «Старого Сургута».

‒ Насколько территория «Старого Сургута» подходит по атмосфере для проведения такого фестиваля?

‒ Я думаю, что более чем подходит, потому что именно на территории историко-культурного центра сегодня сохранилась иллюстрация деревянной истории Сургута.

Если говорить о декорациях, то те, кто уже был на фестивале, наверняка помнят острожные стены, лагеря служилых людей, ремесленные улицы. Все это будет, безусловно, на территории «Старого Сургута».

В этом году мы делаем акцент на историю Сургута как города-острога. Мы показываем его не только визуально ‒ через стены и остроги ‒, но и через наполнение, через атмосферу посада. Поэтому площадки будут оформлены в таком деревянном аутентичном стиле.

‒ Этим как раз-таки и будет отличаться фестиваль от прошлых лет или гостей ждет еще что-то новое?

‒ Безусловно, отличие есть не только в месте проведения, но и в содержании фестиваля. Для историко-культурного центра как организатора важно каждый год показывать разные страницы истории города и региона. Поэтому пролог фестиваля, то, что визуально начинает его, та театрализация, на которую, как правило, приходят посмотреть, каждый раз посвящен новой теме.

В этом году мы показываем совершенно новую страницу ‒ историю путей продвижения. Я в начале говорила, что Мангазейский ход ‒ это реальный исторический путь. И нам важно показать не только саму историю продвижения, но и то, как сюда шли люди: какие были трудности, каким транспортом пользовались, какая была одежда, обмундирование, что привозили, а что вывозили.

Вся эта история будет «запакована» в стартовую часть фестиваля. Также мы попробуем показать, что «Старый Сургут» ‒ это место, где историю можно почувствовать вживую. Здесь соединяются сразу два проекта. Помимо фестиваля, у нас есть проект «Под парусом в Сибирь», где мы рассказываем о путях продвижения и даем возможность прогуляться по акватории Саймы на стругах.

Именно струг станет одним из главных элементов пролога фестиваля. Не буду раскрывать все детали, но мы покажем, как люди продвигались по этим территориям. Ведь Мангазейский ход ‒ это не только речной путь, но еще и волоковый. То есть часть маршрута проходила по суше.

Сегодня нам сложно представить, что лодку действительно можно взять и протащить по суше от одной реки к другой. А ведь все это в XVI-XVII веках казаки делали своими руками и перемещали сюда огромное количество грузов. По Мангазейскому ходу ежегодно проходило до 50 кочей. Если один коч мог перевозить до десяти тонн груза, можете себе представить, какое количество товаров курсировало по этому пути и насколько он был жизненно необходим.

Потому что Сибирь все-таки территория суровая, где достаточно мало ресурсов. В частности, хлеб и основные продукты питания добирались сюда именно по речным и морским путям. Поэтому история Мангазейского хода ‒ одна из важнейших страниц истории нашего региона начиная с XVI века.

‒ Насколько мне известно, в этом году на фестивале «Мангазейский ход» будут выступать еще и музыкальные коллективы. Сможете рассказать, кто именно приедет?

‒ Да, действительно, каждый год важной частью фестиваля становится этническая музыка. Помимо исторической реконструкции, мы стараемся создавать еще и особую музыкальную атмосферу, такое аудиовосприятие истории.

Если посмотреть историю фестиваля, можно увидеть, что у нас выступали самые разные коллективы. Это и средневековая музыка, и этнические проекты. У нас даже было алтайское горловое пение. Это тоже часть культуры, связанной с Западной Сибирью.

В этом году мы решили сделать акцент на коллективах, которые работают именно с русской культурой. На фестивале выступит группа «Узорица». Думаю, многим будут близки эти женские голоса и знакомые песенные мотивы. Но при этом музыка звучит современно, в новой обработке, поэтому она интересна и молодежи.

Также впервые на фестивале выступит коллектив «Лёд». Это уже мужской коллектив. Если «Узорица» ‒ это более мягкое этническое звучание, то здесь музыка уже ближе к роковому настроению. Но при этом она тоже основана на русской культуре.

Для нас важно, чтобы фестиваль был интересен не только семьям сургутян, но и молодежи. Потому что именно через такие форматы можно показать историю региона, историю места, где ты живешь и родился. Поэтому мы используем самые разные форматы, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то интересное.

‒ То есть можно сказать, что «Мангазейский ход» ‒ это способ оживить историю, а не просто прийти и посмотреть выставку в музее?

‒ Да, безусловно. Фестиваль «Мангазейский ход» ‒ это формат живой истории. Практически все площадки фестиваля, кроме сцены, интерактивные. То есть человек не просто приходит посмотреть, а становится участником происходящего.

Гости фестиваля «Мангазейский ход» примеряют доспехи служилых людей. Сургут, 2019 год. Фото: архив СИА-ПРЕСС

Можно сфотографироваться со служилыми людьми, примерить форму и почувствовать, насколько тяжелой была одежда служилого человека XVI века. Ведь такой костюм весил от восьми до десяти килограммов, а в нем нужно было еще и двигаться, преодолевать большие расстояния, участвовать в военных событиях.

Можно попробовать себя в роли ремесленника. Каждый год на фестивале появляется ремесленная улица, где можно соткать что-то, поработать с глиной, попробовать старинные ремесла.

Такое живое взаимодействие с историей оставляет совершенно другой отпечаток в памяти. Ты не только слушаешь и смотришь, но еще и можешь буквально прикоснуться к истории.

Для нас формат живой истории ‒ самый яркий. Хотя, конечно, и один из самых сложных с точки зрения организации. Но именно такие впечатления уносят с собой посетители.

Организации культуры, к которым относится историко-культурный центр, продают не просто услугу, а впечатление. И самые сильные впечатления человек получает тогда, когда может задействовать все свои рецепторы и действительно почувствовать историю. Поэтому формат живой истории сегодня очень востребован.

‒ Будет ли в этом году на фестивале реконструкция исторического оружия, костюмов, быта той эпохи?

‒ Конечно. Во-первых, участниками фестиваля вновь станут наши постоянные партнеры. Уже больше десяти лет мы работаем с клубом из Омска ‒ «Служилые люди Сибири». Они специализируются именно на истории Сибири XVI-XVII веков.

Поэтому на фестивале можно будет увидеть аутентичные костюмы, которые шьются исключительно по музейным экспонатам. Также на площадке гости смогут увидеть реплики оружия того времени.

И немного приоткрою завесу: можно будет еще и услышать, как звучало оружие XVI-XVII веков.

Стрельба из исторического оружия. Сургут, 2019 год. Фото: архив СИА-ПРЕСС

Кроме того, на фестивале будет площадка по стрельбе из лука. Это одно из основных орудий, которым пользовались и коренные жители, и казаки. Поэтому каждый желающий сможет попробовать себя в роли воина того времени.

Для самых юных гостей фестиваля мы впервые покажем игровую культуру. Думаю, многим будет интересно узнать, что во время длительных путешествий по Мангазейскому ходу казаки не только перемещались и перевозили грузы, но и играли. Например, на борту корабля существовала игра в зернь. Что это такое и как в нее играли, мы расскажем уже на фестивале. Также будут и другие старинные игры, в которые можно будет поиграть всей семьей.

Ну и, конечно, важной частью фестиваля станет культура коренных народов Севера. Ведь история освоения Сибири ‒ это не только история казаков, но и история взаимодействия с местным населением.

Причем это было не просто торговое взаимодействие. Очень многие элементы культуры казаки перенимали у коренных жителей, потому что те были лучше приспособлены к местным условиям. И наоборот ‒ какие-то элементы перенимали уже местные народы.

То есть это еще и история взаимодействия разных народов на территории Югры.

‒ Такой вот получается интересный взаимообмен.

‒ Конечно. И здесь мы стараемся каждый год открывать и показывать новые страницы истории региона. Это и взаимодействие с коренными народами, и ярмарочная торговля, и пути продвижения, и исторические события, в которых участвовали сургутские казаки.

На протяжении нескольких фестивалей мы показывали, как казаки уходили из Сургута и строили другие города-остроги в XVI-XVII веках. Поэтому каждый раз пролог фестиваля ‒ это абсолютно уникальное зрелище, которое не повторяется.

Если ремесленные площадки и торговые улицы ‒ это более постоянная часть фестиваля, хотя и там мы стараемся добавлять новые форматы и технологии, то прологовое действие всегда создается заново. Каждый год мы репетируем новую историю и делаем совершенно новую постановку.

‒ Насколько вообще сложно создать такое масштабное мероприятие? За сколько вы начинаете готовиться к фестивалю?

‒ Любое масштабное мероприятие, конечно, готовится не за месяц и не за два. Минимум ‒ за полгода, а иногда и за год.

Если говорить о коллективах и партнерах, которые к нам приезжают, то у них очень плотный гастрольный график. Поэтому договариваться с ними мы начинаем практически за год.

Сама программа тоже пишется на протяжении нескольких месяцев. Мы понимаем, какое историческое событие будем иллюстрировать, и уже начинаем наполнять его визуальными элементами, декорациями, костюмами. Что-то изготавливается специально под фестиваль.

Например, элементы острога присутствуют на фестивале каждый год, но при этом мы все равно стараемся постоянно что-то дополнять и не повторяться. Такая работа требует очень большого времени и погружения в материал.

Если говорить о партнерах, то сегодня в городе и районе есть клубные формирования и люди, которые занимаются реконструкцией. Мы активно взаимодействуем с ними, и на фестивале всегда можно увидеть их локальные площадки.

То есть «Старый Сургут» как организатор фестиваля становится большой коммуникационной площадкой, которая объединяет очень многих людей и специалистов из разных сфер.

Например, Сургутский государственный университет участвует не только через студентов, но и помогает нам в методологической подготовке. Мы обсуждаем отдельные исторические темы, консультируемся со специалистами-историками.

Поэтому подготовка фестиваля ‒ это действительно большая работа, которая начинается минимум за полгода до старта.

‒ Насколько точно реконструируются костюмы, оружие и быт той эпохи?

‒ Это всегда зависит от участников и партнеров. Но если говорить о наших основных партнерах ‒ клубе исторического моделирования «Служилые люди Сибири», ‒ то это практически стопроцентное попадание в эпоху.

К слову, когда они впервые приехали сюда в 2008 году и увидели тематику фестиваля, они сами очень заинтересовались историей присоединения Сибири. Тогда мы еще не могли полностью иллюстрировать XVI-XVII века, а они взяли эту тему себе на вооружение.

И сегодня это один из немногих клубов в России, который специализируется именно на истории присоединения Сибири. Они серьезно работают с научной базой, поэтому уровень реконструкции у них очень высокий.

Вообще таких клубов в России немного. Чаще всего реконструкторы занимаются европейским Средневековьем, славянской историей или ранним Средневековьем. А вот XVI-XVII века и история Сибири представлены гораздо реже.

Поэтому для нас особенно важно сотрудничество именно с такими специалистами.

Но мы всегда говорим, что готовы с удовольствием поработать с любой эпохой, если она связана с историей Югры. Ведь история региона ‒ это не только XVI-XVII века. Это еще и раннее Средневековье.

Югра упоминается в источниках уже с XIII века. Например, в «Повести временных лет» эта территория уже фигурирует как волость Новгородской земли. Поэтому история Русского Севера и взаимодействия с Югрой началась задолго до прихода сюда царских людей и казаков.

Поэтому на фестивале вполне могут соседствовать разные эпохи. Это тоже одна из страниц истории нашего региона.

Мы стараемся показать как можно больше граней этой истории. И посетителям бывает очень интересно увидеть, например, чем отличается костюм XIV века от костюма XVI века, как менялась одежда и почему происходили эти изменения. Ведь в истории ничего не бывает случайным. Любая деталь костюма или быта появлялась зачем-то.

Поэтому фестиваль выполняет еще и просветительскую задачу. Люди приходят не только посмотреть, но и получить новые знания.

Причем рассказывают об этом не просто сотрудники музея, а сами мастера и реконструкторы ‒ люди, которые буквально живут этой историей, шьют костюмы своими руками, занимаются ремеслами и глубоко погружены в эпоху.

Именно поэтому нам очень важно, чтобы посетители не просто смотрели фестиваль со стороны, а разговаривали с участниками, задавали вопросы, делились впечатлениями.

Мы стараемся пробудить интерес к истории у молодежи и у детей. Чтобы история перестала быть только школьным предметом и превратилась в что-то живое и настоящее.

‒ А вот лично вы какой атмосферы и эмоций ждете от фестиваля?

‒ Мы каждый год, пока готовимся к фестивалю, уже начинаем проникаться этой атмосферой, этим историческим периодом. Как непосредственный участник и организатор такого мероприятия могу сказать, что, погружаясь в историю, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Несмотря на то, что я занимаюсь этим уже больше десяти лет, история все равно остается неисчерпаемым источником информации.

Каждый раз, когда находишь какую-то интересную деталь, сразу думаешь: а как это можно показать на фестивале? Как передать это зрителю?

Конечно, ждем только положительных эмоций. Очень надеемся, что фестиваль, как и всегда, найдет отклик у сургутян и гостей города, причем не только у жителей Сургута, но и у людей со всего региона, которые приезжают к нам специально на это событие.

Новые эмоции, я думаю, подарят и коллективы, которые приедут в этом году, и новые площадки фестиваля.

К слову, в этом году мы немного продлили фестиваль в вечернее время, поэтому ждем совершенно особую атмосферу вечернего фестиваля на территории «Старого Сургута».

‒ Вечером, наверное, будет уже какая-то своя атмосфера?

‒ Безусловно. Во-первых, это очень мощные, яркие коллективы, которые заряжают зрителей своей энергетикой.

Сургутская публика всегда очень активно встречает артистов, которые приезжают на фестиваль, и мы надеемся, что в этом году все тоже пройдет очень тепло.

Очень хочется, чтобы фестиваль подарил сургутянам новые эмоции и впечатления.

‒ Спасибо большое, что рассказали об этом значимом и уже традиционном фестивале, который проходит в Сургуте. Тогда встретимся 14 июня. Сургутяне, тоже приходите на фестиваль!

‒ Ждем всех на фестивале!