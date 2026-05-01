Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Югре – о новых правилах, проверках и защите прав работников

1 мая – это хороший повод вспомнить о трудовых правах. Какие нововведения вступили в силу в 2026 году, за что сегодня чаще всего штрафуют работодателей и на что жалуются югорчане, рассказала СИА-ПРЕСС заместитель руководителя Государственной инспекции труда в регионе Ольга Ионкина.

– Какие ключевые изменения в трудовом законодательстве вступили в силу в 2026 году? Есть ли новые требования к работодателям, которые уже проверяет Трудовая инспекция?

– Некоторые изменения в трудовом законодательстве, которые вступили в силу в 2026 году:

1. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ);

2. С 1 января 2026 года заменили общероссийский классификатор профессий и должностей;

3. С 1 января 2026 года применяют новые значения ключевых показателей для проверки ГИТ;

4. С 20 февраля 2026 года ряд ветеранов боевых действий вправе взять отпуск за свой счет;

5. С 1 февраля 2026 года заработал новый порядок ведения реестра экспертов по СОУТ;

6. С 1 марта 2026 года по-новому определяют квоты для инвалидов в обособленных подразделениях, начали выдавать электронные справки об инвалидности;

7. С 1 марта 2026 года изменились правила психиатрического освидетельствования работников;

8. С 1 марта 2026 года уточнили одно из оснований увольнения иностранцев в ТК РФ;

9. С 1 марта 2026 года обновили нормы подъема и перемещения тяжестей несовершеннолетними работниками;

10. С 1 сентября 2026 года расширится список рабочих мест, на которых СОУТ проводят с особенностями;

11. С 1 сентября 2026 года планируют ввести перечень работ, на которых нельзя использовать труд лиц до 18 лет;

12. С 1 сентября 2026 года при приеме на работу запрещено устанавливать испытательный срок для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

С 1 января 2026 года применяют новые значения ключевых показателей для проверки инспекцией труда (Постановление Правительства РФ от 28.07.2025 N 1122).

В положении о проверках работодателей закрепили целевые значения ключевых показателей госконтроля на 2026 год:

– погибшие при несчастных случаях на 100 тыс. занятых за отчетный период - не более 1,57 (ранее – не более 1,58);

– пострадавшие с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых за отчетный период – не более 5,5 (ранее – не более 5,55);

– ущерб в виде просрочки долга по зарплате к суммарной номинальной зарплате в РФ за отчетный период – не более 0,044 тыс. руб. (ранее – не более 0,045 тыс. руб.).

– Изменился ли подход к проверкам со стороны трудовой инспекции в последние годы? На что сейчас обращаете внимание в первую очередь?

– Одним из ключевых приоритетов работы инспекции в последние годы является контрольная (надзорная) деятельность в сфере труда. Акцент смещается на профилактику и предупреждение нарушений, сопровождение работодателей и формирование новой правовой культуры.

Кроме того, инспекция ведет активную разъяснительную работу в формате круглых столов и других совместных с работодателями мероприятий.

Серьезную роль в эффективности надзора играют индикаторы риска, которые указывают на высокую вероятность нарушений. Срабатывание индикатора не только исключает субъективный фактор, но и обеспечивает высокую скорость реагирования, позволяет принять меры по устранению нарушений до того, как работники обратились за помощью.

Надзор становится умным, точным, адресным. Он не мешает работе бизнеса и вместе с тем помогает защищать трудовые права.

По-прежнему инспекция проводит плановые проверки в соответствии с утвержденным и согласованным с органами прокуратуры планом, в основе которого применяется риск-ориентированный подход. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в следующих случаях: угроза жизни или причинения тяжкого вреда здоровью; если на работодателя пожалуются минимум 10 сотрудников или 10% от среднесписочного количества; выявлен индикатор риска.

– Увеличилось ли количество обращений граждан в инспекцию труда в Югре? По каким вопросам чаще всего жалуются? Какие нарушения сегодня чаще всего выявляются в регионе?

– С начала 2026 года в Государственную инспекцию труда поступило 1 140 (в а/п 2025 года – 898) обращений, из них 64% связаны с вопросами оплаты труда, 8% – по увольнениям, 5% – охраной труда, 9% – оформлением трудовых отношений.

Все обращения рассмотрены в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

По 878 обращениям даны разъяснения, 33 обращениям проведены проверки, 77 обращений переданы для рассмотрения в другие компетентные органы.

По результатам проверок, проведенных сегодня в регионе, наиболее чаще фиксируются нарушения, связанные с оплатой и охраной труда.

– Насколько часто фиксируются нарушения, связанные с неофициальной занятостью или «серой» зарплатой?

– Неформальная занятость – это ситуация, при которой работник выполняет трудовую функцию по найму без оформления письменного трудового договора и получает «серую» заработную плату.

На сегодняшний день неформальная занятость, остается одной из самых острых проблем для рынка труда. Она затрагивает интересы многих граждан.

Некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, при оформлении трудовых отношений, предлагают сотруднику работать нелегально и ряд работников соглашаются работать без официального оформления, основываясь только на устной договоренности. Таким образом, создается неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты.

Каждый работодатель должен знать, что наступление мер ответственности в случаях установления факта неофициального трудоустройства, реально и неизбежно, а сами работники должны осознавать, насколько им неинтересна зарплата «в конвертах» и требовать от работодателей соблюдения своих прав.

По требованию государственных инспекторов труда в 1 квартале 2026 года работодателями заключены трудовые договоры с работниками, с которыми не были оформлены в нарушение трудового законодательства

В 1 квартале настоящего года в инспекцию труда поступило 13 обращений с запросом о проведении консультации по вопросам неофициального трудоустройства. Гражданам разъяснены последствия данной ситуации, отличие трудового договора от договора гражданско-правового характера, последствия для работников и работодателей в случае нелегального трудоустройства.

Все обращения граждан, касающиеся не заключения трудовых договоров и задержек зарплаты Гострудинспекция берет на особый контроль и принимает меры. Чтобы эффективнее выявлять нарушения и восстанавливать права работников, Роструд и власти регионов начали работать в единой цифровой системе.

– Есть ли сезонность у нарушений, например, в строительстве или нефтегазовой отрасли?

– Такой закономерности не прослеживается.

– Ужесточилась ли ответственность работодателей за нарушения трудового законодательства в последние годы? Какие штрафы сегодня грозят работодателям за самые распространенные нарушения?

– С 6 апреля 2022 года законодатель несколько смягчил нормы Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении привлечения к административной ответственности. Изменения в КоАП РФ внесены Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ. Отдельные нововведения применимы к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Именно о них следует знать работодателям.

В случае нарушения трудового законодательства к административной ответственности может быть привлечена и организация-работодатель и должностное лицо. Так, в силу ч. 3 с. 2.1. КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не будет освобождать от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. То есть за одно нарушение может быть оштрафован и работодатель, и виновное должностное лицо.

Но сейчас из этого правила есть исключения. В частности, если виновного работника (должностное лицо) привлекли к административной ответственности, организации ответственность уже не угрожает. Но только в том случае, если она приняла все предусмотренные законодательством РФ меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность (ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ).

С учетом того, что размер штрафов, установленный для организаций, значительно выше размера, действующего в отношении должностных лиц, данное положение является позитивным для работодателей.

Для организаций – субъектов малого предпринимательства, в том числе для микропредприятий, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф будет назначаться в размере, установленном для индивидуальных предпринимателей (ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ).

Например, в соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за ненадлежащее оформление трудового договора для организаций предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей, а для ИП - от 5000 до 10 000 рублей. Очевидно, что для малых предприятий размеры штрафов значительно снижаются.

Если же норма статьи КоАП РФ не предусматривает специальный размер штрафа для ИП, штраф для малого предприятия будет назначен в половинном размере (ч.2 ст.4.1.2 КоАП РФ).

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 4.4. КоАП РФ, при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

И из этого правила появились исключения. Так, если компания совершит несколько нарушений, будет назначено только наказание при условии:

нарушение выявлено в ходе контрольного мероприятия, в частности, в ходе выездной или документарной проверки;

ответственность за нарушение предусмотрена одно и той же нормой (одна статья и часть статьи КоАП РФ) (ч. 5 ст. 4.4. КоАП РФ).

Еще одно исключение. Если в ходе одной проверки будут выявлены несколько нарушений, ответственность за которые предусмотрена разными нормами (разными статьями или разными частями одной статьи), будет назначено более строгое наказание (ч. б ст. 4.4. КоАП РФ).

Например, в ходе проверки инспектор зафиксирует ошибки в оформлении трудовых договоров (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) и нарушение срока выплаты заработной платы (ч. б ст. 5.27 КоАП РФ).

Поскольку ответственность за первое нарушение более строгая, ответственность будет определяться на основании ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Имейте в виду, что могут быть назначены дополнительные административные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих санкций (ч. 4 ст. 4.4. КоАП РФ). Таким образом, в данной ситуации, несмотря на общий вектор смягчения ответственности и минимизации наказания, у трудового инспектора (если речь идет о нарушении трудового законодательства) сохраняется право назначения дополнительного административного наказания, то есть наказания за каждое нарушение, выявленное в ходе проверки.

– Насколько эффективно штрафы влияют на ситуацию — исправляются ли работодатели после проверок?

– Эффективность достаточно высокая. Работодатели, у которых выявлены нарушения в ходе проведенной проверки и выявлены нарушения, во-первых, обязаны исполнить предписание государственного инспектора труда и в установленный срок предоставить информацию об устранении нарушений. По результатам проверки с нарушениями возникает ответственность, предусмотренная Кодексом об административных нарушениях РФ, в том числе в виде штрафов, размер которых для юридических лиц может составлять от 30000 до 150000 рублей. На должностных лиц от 1000 до 30000 рублей, а если это должностное лицо, ранее было подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, то возникает ответственность в виде дисквалификации на срок от одного года до трех лет, такое наказание назначается судьей.

– Какой главный совет вы бы дали молодым людям, которые только начинают работать? Как не нарваться на недобросовестного работодателя?

– Необходимо знать: Трудовые отношения в соответствии с трудовым законодательством возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключенного в письменной форме, в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, второй хранится у работодателя с подписью работника, подтверждающий его получение. Часто работодатели подменяют трудовые отношения договорами на оказание услуг, ГПХ, либо вовсе его не заключают.

В условиях «серой схемы трудовых отношений» работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем, защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель очень сложно. Установить факт трудовых отношений возможно в судебных органах, при этом потребуются подтверждения фактов наличия трудовых отношений.

С 01.01.2025 в России функционирует реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, такая информация является общедоступной. Ведет реестр Роструд, туда включаются те работодатели, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления об административных правонарушениях (за подмену трудовых договоров договорами гражданско-правового характера, отсутствие трудового договора). Информация из указанного реестра поможет получить информацию о таких работодателях и дополнительную гарантию защиты от теневой занятости.