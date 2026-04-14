Художница Ольга Давыдова ‒ о выставке «А живу в столице», поездках по России и поиске сюжетов для картин

В галерее «Стерх» в Сургуте открылась новая выставка «А живу в столице» художницы Ольги Давыдовой. В своих работах она обращается к теме суровой повседневности ‒ изображает северные города, труд под землей и жизнь людей, которая часто остается вне внимания.

В эфире мы поговорили с художницей о том, как начались ее путешествия по России, почему ее больше вдохновляет провинция, чем крупные города, и как из поездок рождаются сюжеты для картин.

‒ Ольга, когда вы начали путешествовать по России? С чего все началось?

‒ В институте нас каждый год возили на практику в провинцию: Гороховец, Вышний Волочек. Когда я закончила институт, прошло несколько лет, и я подумала: почему бы мне уже самостоятельно не продолжить эту традицию ‒ выезжать на летние пленэры? Я начала с Вологодской области и постепенно стала набирать обороты.

Я самостоятельно разрабатываю маршрут: где что посмотреть, где остановиться. Беру рюкзачок, покупаю билет и в путь.

‒ А как давно?

‒ Через два-три года после выпуска из института я уже начала так ездить. Потом стали приглашать на пленэры через Союз художников в другие регионы: в Мурманск, Хакасию. Я попадала в такие удивительные края и понимала: из Москвы сюда я уже вряд ли доберусь.

Например, после конкурса в Краснодаре все вернулись домой, а я купила билет и доехала до Байкала, посмотрела остров Ольхон и уже оттуда вернулась в Москву. Также было и в Хакасии: пленэр закончился, все разъехались, а я осталась посмотреть шахту, Кузбасс, Кемерово, БелАЗы. Постепенно это стало традицией.

Два года назад нас пригласили на пленэр в Новый Уренгой и Салехард. Также все уехали, а я поехала посмотреть тундру, как живут оленеводы, потому что потом специально добраться сюда сложнее.

‒ А что вас больше всего привлекает в поездках: люди или атмосфера города?

‒ Города я как-то не очень люблю изображать. Мне там интересно как туристу. Больше вдохновляют провинция, природа, быт людей. А сам город меня редко впечатляет. Исключением был Мурманск ‒ он представлен на выставке, и немного Новый Уренгой ‒ муралы, расписные дома. Мне это показалось интересным. Когда есть что-то характерное, необычное, тогда я и рисую город.

‒ Часто ли бывает такое, что приезжаете в регион, а вдохновения нет и писать нечего?

‒ Да, такие путешествия были несколько раз. Например, в Вологодской области я объехала ряд городов: Череповец, Вологду, Белозерск, Ферапонтово.

Кстати, в Ферапонтово я ехала в первый раз и поэтому ожидала увидеть там сельскую местность, коров, коз, быт простых людей. Но когда я приехала на место, никого не увидела. Я спрашиваю: «А где у вас хозяйство?» А мне местные с удивлением говорят: «Нет его, мы давно уже этим не занимаемся».

В итоге, проехав несколько городов Вологодской области, я, наверное, смогла нарисовать только одну картину.

Такое же путешествие было на Байкал. На острове Ольхон очень-очень красиво, но, когда я позже стала обдумывать сюжет, поняла, что это больше похоже на открытки для туристов. Я не смогла подобрать творческого ключа к изображению этой поездки. Тоже получилась только одна картина из этого удивительного места. Бывает так, что, как туристу мне нравится, а как художнику ‒ не всегда получается пробиться к решению.

‒ Как вы работаете с увиденным? Вы это место фотографируете, сразу рисуете или оно остается в памяти, и вы приступаете к работе уже дома?

‒ Сразу запоминаются впечатления, что поразило, и мысленно я себе это проговариваю. Если не успеваю сделать зарисовки ‒ фотографирую. Но я не рисую в лоб, как есть на фото, все равно делаю отбор, перерабатываю и ищу художественное решение.

‒ В ваших картинах есть персонажи ‒ это реальные люди или собирательный образ?

‒ В основном это реальные люди, которых я увидела за работой или отдыхом.

‒ Вы срисовываете прямо с них: здесь и сейчас?

‒ Да. Либо делаю зарисовку, либо фотографию, если получится. Иногда люди не разрешают их фотографировать, тогда стараюсь запечатлеть их украдкой, быстро. Естественно, я эти фото никому не показываю и использую только для самостоятельной работы.

‒ Почему вы работаете в таком сдержанном, графичном стиле? Вы его выбрали изначально или пришли к этому постепенно?

‒ В начале своего творческого пути, в процессе обучения, я стремилась стать живописцем, как Суриков или Пластов. На них равнялась. Но потом в Суриковском институте с третьего курса произошло разделение по мастерским: кто-то идет в станковую, кто-то в театральную, а кто-то в монументальную. Я для себя выбрала монументальную. Мне показалось это интересным. Там нас учили рисовать не только картины, но и фрески, мозаики, работать с цветными цементами.

В процессе обучения и после окончания института я поняла, что монументальная деятельность повлияла на мои картины. Так я отдалилась от Сурикова и Пластова.

‒ Есть ли на выставке работа, которая вам особенно близка и важна?

‒ Знаете, у меня одной такой работы нет. Они все по-своему дороги, так как я над ними долго работаю, тщательно разрабатываю композицию, выстраиваю геометрию, много сомневаюсь и стараюсь, чтобы каждая работа была чем-то ценна. У меня не было проходных картин, при работе с которыми я думаю: «Более-менее сойдет и ладно». Если уж я села и нашла время поработать над картиной, то делаю как следует. Поэтому каждая картина мне дорога и любима.

‒ Сколько примерно времени уходит на одну работу?

‒ Бывает, что эскиз получается не сразу и может пролежать год-два-три. Потом я к нему возвращаюсь и меня осеняет: вот так надо сделать! Тогда я быстрее начинаю писать картину.

В целом на одну работу у меня может уйти месяц, иногда меньше ‒ это если отбросить все поиски смысла. Но бывают еще бытовые дела, ремонт в мастерской, и тогда работа над картиной растягивается.

‒ Что сложнее ‒ начать или закончить картину?

‒ Мне кажется, закончить немного сложнее. Вроде бы картина уже готова, но хочется еще что-то добавить: штрих, точку.

‒ Как вы думаете, тема «суровой» жизни откликнется зрителю?

‒ Мне кажется, важна не тема, а то, как художник ее решит обработать и преподнести зрителю. Может быть такое, что художник выбрал какую-нибудь злободневную тему, но сделал ее непрофессионально, некачественно, неинтересно и тогда зритель может просто пройти мимо. А бывает и наоборот ‒ тема не популярная, но художник так ее преподнесет, что зритель заинтересуется. Поэтому мне кажется, что как художник справится с задачей, так и будет понятно ‒ интересна тема или нет.

Хотелось бы, чтобы зрителям откликнулось мое творчество. Некоторые работы уже отмечены на конкурсах дипломами и призами, то есть их оценили профессионалы. Возможно, работы понравятся и простым зрителям.

‒ Вам важна обратная связь от зрителей?

‒ Да, я очень люблю отзывы, в том числе и критические высказывания. Они помогают сделать для себя какую-то заметку, прислушаться.

‒ Спасибо большое, что пришли к нам на эфир и ответили на вопросы. До свидания.

