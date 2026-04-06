Врач-эндокринолог Сургута ‒ о причинах развития диабета и способах профилактики

Сахарный диабет второго типа развивается незаметно и может долго не проявлять себя. Именно поэтому врачи все чаще говорят о важности профилактики и регулярных обследований.

На какие симптомы стоит обратить внимание? Кому нужно чаще проверяться? Как снизить риск заболевания? Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заведующий окружным эндокринологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Лидия Евлоева.

‒ Что нужно сделать, чтобы снизить риск развития сахарного диабета? Достаточно ли просто «больше двигаться и меньше есть сладкого»?

‒ Основную роль в развитии диабета играет генетическая предрасположенность. Если в семье есть люди с таким диагнозом, риск, конечно, выше. Потому что часто говорят: вот кто-то больше ест, весит больше ‒ и у него все нормально, а я вроде ем немного, а вес растет и появляется диабет.

Я не рекомендую сравнивать себя с другими ‒ вы индивидуальны, и ориентироваться нужно на себя. Поэтому здесь очень важна профилактика.

Я всегда призываю проходить скрининги, диспансеризацию ‒ это действительно важно. Потому что заболевание не болит. Даже если ничего не беспокоит, раз в год можно спокойно пройти обследование в поликлинике по месту жительства и проверить уровень сахара и липидов.

‒ Какие первые признаки диабета люди чаще всего игнорируют?

‒ На самом деле, признаки сахарного диабета немного стерты. Тут могут быть и хроническая усталость, жажда, употребление большого количества воды, снижение веса, кожный зуд. Но кто подумает, что это диабет? Обычно все списывают на стресс, усталость, работу или что-то еще и просто привыкают к этому состоянию.

Когда начинаешь спрашивать пациента: «А как давно это у вас?» ‒ получаешь ответ: «Ну, давно». То есть люди даже подумать не могли, что у них диабет.

‒ Когда уже точно нельзя откладывать визит к врачу?

‒ Я бы рекомендовала всем людям с избыточным весом, ожирением или наследственной предрасположенностью обращаться к врачу и проверять уровень сахара. Если в семье есть случаи диабета, лучше не откладывать. Хуже от этого точно не будет.

Если есть сопутствующие заболевания ‒ сердечно-сосудистые, перенесенные инсульты, инфаркты, гипертония ‒ за этим тоже обязательно нужно следить.

‒ Что бы вы могли посоветовать жителям Сургута и Югры, чтобы не столкнуться с сахарным диабетом?

‒ Я всегда рекомендую пациентам следить за своим весом. Потому что многие приходят и говорят: «Я поправилась на десять килограмм за год». Но ведь это происходило постепенно, и на это можно было обратить внимание раньше.

Взвешиваться рекомендую раз в неделю. Не нужно делать это ежедневно, но регулярный контроль важен.

Также стоит измерить окружность талии. Сейчас в рекомендациях делают акцент именно на этот показатель, а не только на индекс массы тела.

Уточню: у женщин окружность талии должна быть до 80 сантиметров, у мужчин ‒ до 94 сантиметров.

Если показатели выше, лучше обратиться к врачу-эндокринологу. Лучше обследоваться заранее, чем приходить, когда уже поздно.

Обязательно проходить диспансеризацию по месту жительства раз в год ‒ это доступно и позволяет вовремя увидеть изменения.

Что еще немаловажно ‒ это все-таки физическую активность. Понимаю, что с погодой в Сургуте не всегда просто, но это больше вопрос мотивации. Нужно больше двигаться.

Также рекомендуется около 150 минут активности в неделю ‒ это может быть быстрая ходьба, плавание, танцы, йога. Не обязательно заниматься тяжелыми нагрузками.

В плане питания: лучше сделать акцент на качество своей пищи. Отказаться от фастфудов, сладких газировок, тортиков, соков, печенья, краткосрочных перекусов. Все это ‒ некачественные перекусы. Переходите на высокобелковую пищу, цельнозерновые продукты, клетчатку. Тем самым, даже если есть предрасположенность к диабету, его можно максимально отсрочить или вовсе предотвратить.

