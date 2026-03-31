​Лидия Евлоева: «Диабет ‒ это тихий убийца. Человек может чувствовать усталость и даже не подозревать о болезни»

Врач-эндокринолог Сургута ‒ о росте заболеваемости диабетом и скрытых симптомах болезни

​Лидия Евлоева: «Диабет ‒ это тихий убийца. Человек может чувствовать усталость и даже не подозревать о болезни»
Фото спикера

Российские власти все чаще говорят: сахарный диабет может превратиться в настоящую эпидемию. Но насколько ситуация действительно серьезная? Почему растет число пациентов и можно ли остановить этот процесс? Об этом в эфире СИА-ПРЕСС рассказала заведующий окружным эндокринологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Лидия Евлоева.

‒ Правда ли, что ситуация с сахарным диабетом сейчас очень серьезная? Или пока рано говорить об эпидемии?

‒ Для начала хотела бы рассказать, что такое сахарный диабет. Это хроническое повышение уровня глюкозы в крови. Существует несколько типов заболевания: сахарный диабет первого типа, второго типа и гестационный сахарный диабет.

Сахарный диабет первого типа ‒ это аутоиммунный диабет. Он развивается в молодом возрасте и приводит к абсолютной инсулиновой недостаточности, поэтому пациенты лечатся только инсулинотерапией. Он не зависит от ожирения, питания, образа жизни, который вел пациент.

Второй тип диабета ‒ самый распространенный. И третий тип диабета ‒ это гестационный сахарный диабет. Он возникает у беременных женщин и, как правило, проходит после родов.

Сегодня мы больше говорим про сахарный диабет второго типа. На самом деле это уже неинфекционная пандемия XXI века. Ее, в принципе, так и называют. Ситуация в мире действительно очень острая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на начало года в мире уже 600 миллионов заболевших диабетом. К 2050 году прогнозируют рост до 850 миллионов человек.

На январь 2026 года в России официально зарегистрировано около шесть миллионов человек с диабетом. Но это только те пациенты, у которых действительно выявили заболевание. По неофициальным данным, примерно столько же, то есть еще шесть миллионов человек, болеют, но не знают об этом.

‒ Что показывают ваши наблюдения в Сургуте? Пациентов становится больше?

‒ Да, на самом деле с каждым годом прирост в Сургуте очень заметный. В основном это пациенты от 40 до 65 лет с сопутствующими заболеваниями: ожирением, гипертонической болезнью, дислипидемией, перенесенными сердечно-сосудистыми событиями, такими как инсульты, инфаркты.

Много случаев выявляется при прохождении медицинской комиссии. У нас город с большим количеством вахтовых работников, и нередко даже молодые пациенты приходят с впервые выявленным диабетом.

Они часто удивляются: «Так у меня ничего не болит». Но диабет ‒ это тихий убийца. Если сравнивать с другими заболеваниями, которые протекают остро и сразу дают о себе знать, с диабетом все иначе ‒ он, к сожалению, не болит. При этом он прогрессирует, дает осложнения, и чаще всего пациенты приходят на прием уже тогда, когда они появились. Это могут быть поражения глаз, почек, ног. То есть человек обращается, когда уже что-то начинает беспокоить ‒ и тогда выявляется сахарный диабет.

‒ Кто сегодня чаще всего сталкивается с сахарным диабетом? Возраст вы озвучили, а профессии?

‒ Я бы не сказала, что есть конкретные профессии. Здесь больше играет роль образ жизни: ночные смены, перекусы вместо полноценного питания, малоподвижность, стресс. Все это повышает риск развития диабета.

‒ Есть ли ощущение, что болезнь «молодеет»?

‒ На самом деле, да. Раньше, когда я еще была студентом, считалось, что диабет второго типа ‒ это возрастное заболевание. Сейчас это уже далеко не так. Все чаще приходят пациенты от 30 лет.

Более того, диабет второго типа начали выявлять даже у детей, хотя для них это абсолютно нехарактерно. Это, естественно, связано с малоподвижным образом жизни, питанием, употреблением газировок, продуктов с повышенным содержанием сахаров, фастфудов.

‒ Что нужно сделать, чтобы снизить риск заболевания? Достаточно ли просто «больше двигаться и меньше есть сладкого»?

‒ Смотрите, все-таки основную роль в развитии диабета играет генетическая предрасположенность. Если в семье есть люди с таким диагнозом, риск, конечно, выше. Потому что часто говорят: вот кто-то больше ест, весит больше ‒ и у него все нормально, а я вроде ем немного, а вес растет и появляется диабет. Я не рекомендую сравнивать себя с другими ‒ вы индивидуальны, и ориентироваться нужно на себя. Поэтому здесь очень важна профилактика.

Я всегда призываю проходить скрининги, диспансеризацию ‒ это действительно важно. Потому что заболевание не болит. Даже если ничего не беспокоит, раз в год можно спокойно пройти обследование в поликлинике по месту жительства и проверить уровень сахара и липидов.

‒ Какие первые признаки диабета люди чаще всего игнорируют?

‒ На самом деле, признаки сахарного диабета немного стерты. Тут могут быть и хроническая усталость, жажда, употребление большого количества воды, снижение веса, кожный зуд. Но кто подумает, что это диабет? Обычно все списывают на стресс, усталость, работу или что-то еще и просто привыкают к этому состоянию.

Когда начинаешь спрашивать пациента: «А как давно это у вас?» ‒ получаешь ответ: «Ну, давно». То есть люди даже подумать не могли, что у них диабет.

‒ Когда уже точно нельзя откладывать визит к врачу?

‒ Я бы рекомендовала всем людям с избыточным весом, ожирением или наследственной предрасположенностью обращаться к врачу и проверять уровень сахара. Если в семье есть случаи диабета, лучше не откладывать. Хуже от этого точно не будет.

Если есть сопутствующие заболевания ‒ сердечно-сосудистые, перенесенные инсульты, инфаркты, гипертония ‒ за этим тоже обязательно нужно следить.

Может ли быть такое, что человек просто не столкнется с сахарным диабетом никогда?

‒ Конечно, может. Это зависит от ресурсов поджелудочной железы, генетики и, конечно, образа жизни.

Есть пациенты с лишним весом и не самым здоровым образом жизни, у которых диабет не развивается. Но это, как правило, временно. В молодом возрасте организм еще справляется, но после 40 лет начинают проявляться различные заболевания, в том числе атеросклероз.

Длительное повышение инсулина приводит к инсулинорезистентности, а она, в свою очередь, к развитию сахарного диабета.

‒ Что бы вы могли посоветовать жителям Сургута, да и вообще россиянам, чтобы не столкнуться с сахарным диабетом?

‒ Я всегда рекомендую пациентам следить за своим весом. Потому что многие приходят и говорят: «Я поправилась на десять килограмм за год». Но ведь это происходило постепенно, и на это можно было обратить внимание раньше.

Взвешиваться рекомендую раз в неделю. Не нужно делать это ежедневно, но регулярный контроль важен.

Также стоит измерить окружность талии. Сейчас в рекомендациях делают акцент именно на этот показатель, а не только на индекс массы тела.

Уточню: у женщин окружность талии должна быть до 80 сантиметров, у мужчин ‒ до 94 сантиметров.

Если показатели выше, лучше обратиться к врачу-эндокринологу. Лучше обследоваться заранее, чем приходить, когда уже поздно.

Обязательно проходить диспансеризацию по месту жительства раз в год ‒ это доступно и позволяет вовремя увидеть изменения.

Что еще немаловажно ‒ это все-таки физическую активность. Понимаю, что с погодой в Сургуте не всегда просто, но это больше вопрос мотивации. Нужно больше двигаться.

Также рекомендуется около 150 минут активности в неделю ‒ это может быть быстрая ходьба, плавание, танцы, йога. Не обязательно заниматься тяжелыми нагрузками.

В плане питания: лучше сделать акцент на качество своей пищи. Отказаться от фастфудов, сладких газировок, тортиков, соков, печенья, краткосрочных перекусов. Все это ‒ некачественные перекусы. Переходите на высокобелковую пищу, цельнозерновые продукты, клетчатку. Тем самым, даже если есть предрасположенность к диабету, его можно максимально отсрочить или вовсе предотвратить.

‒ Спасибо большое, что пришли к нам на эфир, ответили на такие важные вопросы. До свидания.

