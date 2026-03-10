Хотите жить в собственном доме, не уезжая из Сургута?

Erid: 2SDnjcVYHwP
Компания «Стройтэк» совместно с объединением организаций профсоюзов Югры предлагает сотрудникам предприятий города особые условия на покупку жилья в коттеджном поселке «Победа».
Что это значит на практике? Благодаря подписанному меморандуму члены профсоюзов могут приобрести коттеджи на специальных условиях — это часть общей стратегии по удержанию квалифицированных специалистов в Сургуте и ХМАО‑Югре.
Почему посёлок «Победа» — это удобно:
всего 15 минут до предприятий (многие из них расположены в пригороде);
дома в едином архитектурном стиле с продуманной инфраструктурой;
рядом — лесная зона, где застройщик планирует обустроить парк для прогулок с детьми и уединённого отдыха;
собственный сервис:
за порядком будет следить управляющая компания.
«Созданные условия позволят удержать в городе и округе квалифицированные кадры, а также улучшить качество жизни их семей», — отмечает председатель объединения Роман Северчуков.
Выбирайте новый формат жизни за городом — с комфортом, чистотой и близостью к природе!
Узнайте больше о предложениях и условиях: poselok-pobeda.ru
