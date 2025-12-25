Erid:2SDnjeHKgtG

Сервис для заказа такси Drivee подвел итоги масштабного социального проекта, приуроченного к Новому году. Более тысячи пассажиров из разных регионов страны направили персональные поздравления водителям такси, которые продолжают работать в праздничные дни. Кульминацией акции стала трансляция теплых слов на уличных экранах в Сочи — одном из центров новогоднего туризма России.

Декабрь и январские праздники традиционно становятся периодом пиковой нагрузки на транспортную систему. Пока большинство жителей страны заняты новогодней суетой, праздничными мероприятиями, встречами с близкими и друзьями, а потом двумя неделями отдыха, водители такси выходят на линию, обеспечивая мобильность горожан и гостей городов. Чтобы подчеркнуть ценность этого труда, Drivee предложил пользователям выразить благодарность тем, кто помогает успеть к бою курантов.

В акции приняли участие жители десятков городов. Люди не просто писали «спасибо», но и делились реальными историями взаимопомощи в поездках.

Выбор города для трансляции не случаен, Сочи является главной точкой притяжения российских туристов в зимний сезон, а значит нагрузка на водителей такси в новогодний период кратно возрастает. Собранные пожелания транслируются на крупных медиафасадах города, чтобы водители на линии могли увидеть поддержку пассажиров.

Водители, зарегистрированные в сервисе по всей стране, получат собранные поздравления в виде уведомлений, а также их можно посмотреть по ссылке https://drivee.com/new-year-2026.

«Невозможно переоценить вклад тех, кто помогает миллионам людей ежедневно решать их задачи: забрать детей из школы, успеть на рейс, не пропустить важную встречу. Такси — неотъемлемая часть нашей жизни. В преддверии праздника мы особенно хотим сказать "спасибо" водителям за их ответственную работу. Мы ценим выдержку и профессионализм, которые они сохраняют даже в самый напряженный период года, ведь именно водители такси помогают нам приблизить новый год без дополнительных хлопот», — комментирует Том Соулфул, PR-директор Drivee.

Проект призван напомнить, что за рулем такси находится человек, который жертвует своим праздником ради комфорта других, и укрепить культуру взаимного уважения на дорогах.

Drivee — российский технологичный сервис для заказа такси, основанный в Якутске. Приложение работает более чем в 100 городах России. Основная особенность Drivee — условия поездки определяют люди, а не алгоритмы. Пассажир сам предлагает цену, а водитель может принять её или сделать встречное предложение. Участники поездки выбирают друг друга по рейтингу, стоимости, маршруту, марке и модели автомобиля. Сервис ориентирован на прозрачность, человеческий подход и безопасное взаимодействие между пользователями.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

Приложение доступно для скачивания в App Store,Google Play иAppGallery.

