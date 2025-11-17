Erid:2SDnjcYr4rB

Альфа-Банк и Фонд развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» подписали соглашение о партнёрстве. Сотрудничество направлено на поддержку высокотехнологичных проектов и развитие научно-технологической деятельности в ИНТЦ.

Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» - это проект, который объединит науку, образование и производство в единую экосистему. В рамках проекта планируется поддержка стартапов, появление новых технологических и нефтегазовых кластеров, что сделает Сургут и регион более привлекательным для крупных компаний и инвесторов.

Документ подписали генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» Андреянова Инна Валерьевна и региональный управляющий Альфа-Банка по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Задеева Екатерина Алексеевна.

В рамках соглашения стороны будут договорились организовывать совместные мероприятия (конференции, совещания и другие события), оказывать взаимную поддержку в освещении мероприятий в средствах массовой информации, реализовывать совместные проекты в области учебно-методической деятельности, которые будут способствовать повышению квалификации предпринимателей Югры.

Екатерина Задеева, региональный управляющий Альфа-Банка по ХМАО — Югре отметила:

«Альфа-Банк давно и активно поддерживает предпринимателей, участвует в развитии и поддержке технологического прогресса и организует профессиональные мероприятия. Мы рады начать сотрудничество с Фондом «ЮНИТИ ПАРК», который разделяет наши ценности и стремится к развитию бизнеса в регионе. Вместе мы сможем эффективнее поддерживать талантливых специалистов и интересные проекты в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

Инна Андреянова, генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» прокомментировала:

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве, в котором Альфа-Банк принял решение о финансовой поддержке тех уникальных инновационных проектов, которые будут рождаться в ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК. Это очень важно для нас и развития региона в целом».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.

На протяжении 35 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Чистая прибыль банка по итогам 2024 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) достигла 210 млрд рублей. Клиентская база составляет более 2 млн корпоративных клиентов и более 40 млн физических лиц по состоянию на май 2025 года.

Альфа-Банк работает по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 800 офисов и более 30 000 населённых пунктов с доставкой.

