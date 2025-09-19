ГК «Сибпромстрой» дает покупателям до 25% скидки на квартиры в популярных ЖК Сургута

Erid: 2SDnjdTh7u8

В Сургуте покупателей квартир ждут выгодные предложения от ГК «Сибпромстрой». Компания объявила о масштабных скидках на жилье в своих жилых комплексах, и эксперты советуют поторопиться: до конца года цены на недвижимость могут вырасти на 2-4%.

Самые большие скидки действуют в ЖК «Георгиевский» ‒ 25%. Здесь просторную двухкомнатную квартиру площадью 72,4 кв. м можно приобрести от 6,7 млн рублей. В южной части города, рядом с Обью, будет построено сразу несколько корпусов, школа, детсад и вся необходимая инфраструктура.

В ЖК «Жемчужина Оби» скидка составляет 15%. Панорамные виды на реку, просторные квартиры и современный 25-этажный дом делают этот комплекс одним из самых востребованных. Трехкомнатную квартиру можно купить всего за 8 млн рублей вместо 10.

Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «Жемчужина Оби»

В «Голд фиш» на улице Монтажников также действует скидка 15%. Три высотных дома, квартиры с отделкой и удобными планировками, коммерческие площади на первых этажах. Трехкомнатная квартира стоит от 6,6 млн вместо 7,7 млн.

Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «Голд фиш»

В ЖК «Марьина гора» скидка составляет 10%. Здесь есть и студии, и квартиры до 76 кв. м. Трехкомнатную квартиру можно купить от 6,4 млн рублей вместо 7 млн.

Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «Марьина гора»

В компании напоминают: количество квартир по акции ограничено. Узнать подробности и записаться на просмотр можно в отделе продаж по телефону: +7 (3462) 76-58-40.

