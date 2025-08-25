16+
​Программирование для детей легко и интересно!

В Компьютерной Академии ТОП ведется набор на курс программирования для детей

​Программирование для детей легко и интересно!
Фото: Компьютерная Академия ТОП

Erid: 2SDnjd9tYSA

Специалисты в области информационных технологий входят в топ самых востребованных и перспективных профессий. Сейчас IT-обучение доступно не только взрослым, но и детям, благодаря специальным программам, интерактивным занятиям и новым технологиям. Такую программу обучения разработала Компьютерная Академия ТОП

В настоящее время в Академии ведется набор на курс программирования для детей. По оценке ООН и ЮНЕСКО, это одна из лучших программ подготовки детей к будущему. Она охватывает современные тренды в области IT.

Детское дополнительное образование должно развивать и мотивировать ребенка. Таких принципов придерживаются преподаватели Академии. Обучение детей проходит в дружеской атмосфере, чтобы дети смогли раскрыть свои способности и выбрать профессию будущего.

Учеников ждет погружение в мир современных технологий. На основе полученных знаний, дети смогут проектировать мобильные игровые приложения и разрабатывать сайты. Программировать на языке Python. Создавать 2D и 3D игры, а также анимацию. Познакомятся с возможностями искусственного интеллекта и принципами диджитал-арта. Узнают, как создать робота LEGO и гаджет для “умного дома”.

Отдельного внимания заслуживают фотолаборатория и видеолаборатория. Ребята получат навыки съемки, монтажа и продвижения контента на Rutube-канале.

Дети научатся проводить время за компьютером с пользой и создавать собственные проекты и стартапы. Это полезный опыт взаимодействия со сверстниками. Полученные навыки станут фундаментом для самореализации и будущей карьеры.

Программы подойдут детям от 6 до 14 лет. Все группы формируются таким образом, чтобы в классе занимались дети одного уровня знаний. Родитель всегда может узнать об успехах ребёнка в электронной системе.

Всего предусмотрено 144 академических часа в год. Расписание разработано с учетом основного учебного процесса школьников и предполагает несколько форм обучения.

Форма обучения “Первый шаг” рассчитана на маленьких учеников от 6 до 8 лет. В программе учитываются возрастные особенности и уровень развития младших школьников. Очные уроки проходят в аудиториях 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Для детей старшего возраста от 9 до 14 лет есть формы обучения как в будни так и в выходные дни. Уроки проходят 1 или 2 раза в неделю. Ребята могут посещать очные занятия в Сургуте или подключаться к урокам онлайн.

Полная программа курса представлена на официальном сайте Академии, там же можно подать заявку на обучение

Компьютерная академия ТОП, Сургут, ул. 30 лет Победы, 44кА, БЦ «Север», 1-й этаж, каб 101

Телефон приёмной комиссии 8(3462)779-349

Сайт Компьютерная афкадемия ТОП

Ключевые слова на тему "Детское образование": детское дополнительное образование, как научить ребенка, занятия для детей, обучение детей, дети учатся.

Erid: 2SDnjd9tYSA
Реклама. ИНН 7730257499
АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП СУРГУТ"


Сегодня в 10:55, просмотров: 82, комментариев: 0
