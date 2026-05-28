Уничтожение исторического облика Сургута требует отдельного исследования

​Личный рассказ о том, как Сургут уничтожал свою историю

Уничтожение исторического облика Сургута требует отдельного исследования
Фото А.Мясникова

У канала «Городские историки» примерно 15 лет был незакрытый гештальт. Еще при написании кандидатской диссертации о становлении городов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса нас сильно волновала история разрушения исторической застройки Сургута в 1980-е — начале 1990-х годов. Будучи студентом на истфаке в Сургутском университете, мы периодически слышали отголоски трагедии, произошедшей с городом. Особенно это чувствовалось в общении с краеведами и историками, которые указывали, что Сургуту более 400 лет, а ничего исторического в нем нет.

Однако этот сюжет о сносе старой части Сургута так не вошел в нашу диссертацию. Он требовал микроисторического и антропологического подходов и явно выбивался из жанра, в котором мы в то время работали — обобщали всю урбанизацию в северном нефтяном регионе. В то же время в 2013 году нам удалось найти источники, заставившие по-новому посмотреть на советское градостроительство. В те годы историография описывала градостроительство в СССР исключительно в духе тоталитарной школы как очередное направление жесткой централизованной политики. Но найденные нами материалы публичной дискуссии 1983 года о переносе Старого Сургута на новое место показывали значительную роль местных властей и публичных дискуссий в этом процессе.

Вскоре история о разрушении Старого Сургута обрела личный характер. Тогда в 2013 году в городе шли бурные дискуссии по поводу сноса здания первой деревянной школы города — Дома пионеров. В итоге местной общественности удалось остановить чудовищную инициативу городской власти. Тем не менее в середине 2010-х годов было окончательно ясно, что история повторяется: сургутская администрация стремилась бездумно снести брусчатые поселки нефтяников, геологов и строителей.

Так город терял свой второй исторический центр. Именно эти поселки строились в период нефтегазового освоения региона в 1960-е годы и были прямыми свидетелями новой промышленной истории города. И если в 1980-е годы мало кто понимал, что с такой исторической застройкой делать, то теперь мы открыто на местных форумах заявляли о важности джентрификации городской среды первопроходцев, наподобие проекта «Заповедные кварталы», через пару лет реализованного в Нижнем Новгороде.

Фактически в городе началась дискуссия о сносе и сохранении советской застройки. В 2020 году городские власти задумались о демонтаже Дома культуры «Строитель», который был старейшим (!) капитальным зданием в городе. Первоначально планировались на его месте построить новый Городской культурный центр. Здание снесли в декабре 2024 года, а вместо его был поставлен небольшой сквер и памятник строителям.

Все 2020-е годы запомнились дебатами вокруг так называемой «реконструкции» здания железнодорожного вокзала, представлявшего собой главный городской шедевр архитектуры позднесоветского модернизма и брутализма. Несмотря на общественное возмущение, вокзал был окончательно разрушен весной 2023 года. Причем сегодня, спустя три года, вместо нового вокзала сургутяне также наблюдают за затянувшейся стройкой.

Случай Сургута, лишившегося своей исторической застройки, должен быть назидательным примером. Наши аспиранты и часто соавторы этого тг-канала Артем Михалишин и Максим Мочалин сейчас реализуют культурный проект «Город из бетона: практики сохранения памятников советского модернизма в г. Сургуте», поддержанный Фондом Потанина. Задача проекта — показать ценность советской архитектуры Сургута и вновь актуализировать общественную дискуссию о недопустимости дальнейшего разрушения городской истории.

Снос Сургутского ЖД вокзала также подтолкнул городских историков закрыть гештальт и вновь взяться за изучение событий, когда городские власти в 1980-е годы уничтожали Старый Сургут. В новом номере журнала Антропологический форум вышла наша статья о той трагедии. Получился очень личный исследовательский текст, который призывает к отказу от подобной разрушительной политики к городской истории. Читайте!

P.S. На фото снос Старого Сургута, 1986 г. Фото А. Ф. Мясникова.


