Найдется ли в Сургуте место для собачьих площадок по ГОСТу?

В Сургуте, как и во многих городах, конфликты между владельцами собак и другими жителями – база. Одни хотят тишины и чистых дорожек, другие желают спокойной прогулки с питомцем без замечаний и упреков.

И вот теперь, с 1 апреля, в стране начал действовать единый ГОСТ, который впервые четко прописывает, каким должны быть площадки для выгула собак. Требования стали серьезнее.

Во-первых, масштаб. В городах с населением от десяти до ста тысяч человек должна быть как минимум одна полноценная площадка для дрессировки.

Во-вторых, доступность. Одна игровая зона на каждые десять тысяч жителей.

В-третьих, размеры. Никаких тесных «пятачков» – минимум 200 квадратных метров для выгула и не менее 1,5 тысяч квадратов для дрессировки.

И отдельно требования к покрытию. Оно должно быть безопасным: песчано-гравийное, прорезиненное или комбинированное.

Для застройщиков это означает одно: подход к проектированию придется менять. Полторы тысячи квадратных метров уже не получится «пристроить где осталось». Такие зоны нужно закладывать заранее, на этапе проектирования.

Для жителей, по идее, все должно стать проще. У владельцев собак появятся нормальные и безопасные места для прогулок и дрессировки. У остальных – меньше поводов для раздражения. По крайней мере, в теории.

Главный вопрос – будут ли такие площадки вообще востребованы?

В Сургуте, например, с урнами для уборки за собаками проблем нет: они расставлены во многих парках и скверах. Но каждую весну, после таяния снега, город буквально «покрывается» следами прогулок. Значит, дело не только в инфраструктуре, но и в привычках.

Есть риск, что часть собачников продолжит гулять там, где им удобно и привычно. А новые площадки, построенные по всем стандартам, могут остаться полупустыми.

Если исходить из норматива «одна площадка на десять тысяч жителей», их должно стать в разы больше. Но где брать под них землю? В некоторых микрорайонах даже для детской площадки место найти сложно, не говоря уже о 200 или тем более полторы тысячи квадратных метрах.

Тем не менее сам подход выглядит логичным. Впервые появляется понятный стандарт, который обязывает застройщиков учитывать интересы не только автомобилистов и семей с детьми, но и владельцев животных.