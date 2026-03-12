Почему инвесторы пока осторожно относятся к акциям российских нефтяных компаний

Нефть марки Brent с конца февраля в моменте прибавляла 69%. Вчера я экстренно написал, что будьте предельны осторожны, скорее всего, мы преодолели самую острую фазу.

Судя по всему, так и произошло. Нефть за день улетела с практически $120 до значений ниже $90. Это невероятная внутридневная волатильность. Также мы предупреждали: не нужно агрессивно скупать акции российских нефтяных компаний. Да, можно было «проехаться» спекулятивно вчера утром, но все очень быстро поменялось.

Кстати, когда нефть прибавляла в моменте 69%, российские нефтяники выросли в среднем примерно на 20%. Многие негодовали: «Как же так, почему нефтянка отстает».

Главная причина была в следующем: участники рынка не верили, что конфликт продолжится долго и нефть полноценно закрепится выше $100 на длительное время.

Что имеем теперь?

Дисконты Brent − Urals. Да, они сократились, спрос на российскую нефть вырос. Но они по-прежнему остаются.

Рубль все еще крепкий. Текущая ситуация − это не ситуация февраля 2022 года, когда вместе с нефтью выше $100 получили и невероятно слабый рубль.

Чтобы акции российской нефтянки полноценно вернулись на радары инвесторов, нужен стабильный период высоких цен, а не тот краткосрочный скачок, который мы видим. Проще говоря, нефтяники могут отлично заработать месяц-два, но этого недостаточно.

Именно поэтому мы пока что увидели лайт-версию ралли российского нефтегаза. Сектор станет очень интересным, если же мы действительно вступим в новый период с нефтяными ценами выше $100. Тогда наши нефтяники будут наверстывать упущенное. Но пока рано об этом говорить.

Сейчас EV/EBITDA сектора оценивается в 3,0х. Мультипликатор вырастет еще после выхода отчетностей за 2025 г., которые ожидаются крайне слабыми. Дивиденды также ожидаем скромными, дивдоходность намного ниже консервативных инструментов, а особенно после такого роста акций.

Техническая картина вовсю кричит нам: «Мы прошли пик цен» − стоит лишь взглянуть на дневные/недельные/месячные свечи. Та же картина по акциям российской нефтянки − огромные шипы продаж на локальных максимумах. Именно поэтому мы не делали агрессивных покупок и вряд ли будем их делать стратегически. Разве что небольшие спекуляции, не более.

Кстати, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что при нынешнем уровне добычи запасов нефти в России хватит на 62 года. По его информации, доказанные запасы нефти в России оцениваются в 15 млрд тонн, еще 31 млрд тонн − предварительные, включая ресурсы, не подготовленные к добыче. По российским оценкам, больше запасов только у Ирака, Ирана и Саудовской Аравии − 19,6, 21,7 и 40,9 млрд тонн соответственно. При этом обеспеченность этих стран нефтью составляет 95, 133 и 90 лет.



Новак подчеркнул, что ежегодно за счет геологоразведки и бурения на баланс ставятся новые объемы сырья. «Основная задача − чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и Министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть», − заключил он.



При этом, общий объем добычи нефти в 2025 году составил 512 млн тонн против 516 млн тонн в 2024 году. Таким образом, показатель снизился на 0,8%.