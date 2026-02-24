16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят

На фоне кадрового дефицита в медицине сургутский медколледж продолжает работать в здании бывшего детского сада

​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят
Фото: архив siapress.ru

История Сургутского медицинского училища началась в 1988 году, когда был открыт Сургутский филиал Ханты-Мансийского медучилища, а в 1989 году издан приказ об образовании самостоятельного Сургутского медицинского училища.

Проблему с материальной базой нового учебного медицинского заведения решили круто и радикально: тупо отобрали у нефтепроводного управления новое административно-производственное здание РДП (районного диспетчерского пункта).

В 1998 году медучилище отправили в освободившийся детсад («Метелица», кажется) по улице Фёдорова, 61/1. Впрочем, ранее медучилище вошло в состав СурГУ, а в 2019 году оно получило статус Института Среднего медицинского образования (ИСМО).

В настоящее время количество студентов ИСМО увеличилось с 650 до 900, а площади «детского сада», где они обитают, «не резиновые». Правда, часть занятий студенты ИСМО, говорят, проводят в Главном корпусе СурГУ (проспект Ленина, 1).

Так получилось, что округ в Югре строил много больниц и поликлиник мирового уровня, но подготовку среднего медицинского персонала вели в Сургуте в «детском саду». Потом прошла оптимизация, многие врачи и медсёстры ушли из медицины. Особенно пострадало первичное звено. Стали принимать врачей и медсестёр из ближнего зарубежья. Каков уровень подготовки таких врачей из среднеазиатских и прочих республик? Не знаю. Однако не секрет, что сдать экзамен там порой можно было «за три барана». И потому квалификация таких докторов в поликлиниках у обывателей вызывает сомнения ‒ уж слишком часто они достают смартфоны и консультируются с кем-то по телефону.

Впрочем, Минздрав РФ своим приказом разрешил на приемах в поликлиниках «сажать» фельдшеров вместо врачей с категорией. И здесь подготовка фельдшеров в ИСМО как никогда кстати.

Однако округ строительство учебного корпуса ИСМО, грубо говоря, забыл, вернее «забил». Ну да. Величайшим достижением Югры за последние пять лет, как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук в интервью СМИ, является мост «Звезда Оби». Можно ещё добавить, что «величайшим достижением» в медицине является окончание строительства Окружной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске, которую начали строить за 4 млрд рублей в конце 2000-х годов, а ввели в строй к инаугурации губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука в сентябре 2024 года за сумму 30 млрд рублей.

Что касается бывшего здания морга, то начало его строительства совпало с дефолтом 1998 года, и по понятным причинам до 2001 года город не мог финансировать эту стройку, ибо сам элементарно выживал. А после изменился Бюджетный кодекс РФ ‒ город все деньги стал отдавать в округ, а назад получать «фигуру из трёх пальцев». Словом, здание не достроили. Таким образом, 180 млн рублей город затратил впустую. Теперь говорят, что надо 100 млн рублей затратить на его снос.

Кто виноват в разбазаривании бюджета? Виноват округ. Ну да. Округ сегодня принял этот недострой и землю в своё ведение и якобы будет строить здесь корпус медколледжа на существующем фундаменте. А строительную экспертизу фундамента они делать будут? Скорее всего, да, чем нет.

Как мне думается, округ это здание медколледжа будет строить долго. И вряд ли его вообще когда-то построит. С другой стороны, есть готовый закрытый строительный контур свечки «Газпрома», в завершение строительства которой необходимо вложить 6 млрд рублей. Немного. Не пора ли взять пример с РЖД и довести это здание до ума, переселив в него несколько тысяч местных чиновников, разбросанных ныне в десятках офисов по городу? Это более чем реально. Можно тому же округу взять кредит в банке и достроить наконец-то это административно-офисное здание. То, что освободится от «великого переселения» чиновников, отдать ИСМО. К примеру, то же одно из зданий на Энгельса, 8 или Энгельса, 10, которые можно использовать под корпус медицинского колледжа.

Варианты переселения ИСМО много. Но решение это лежит в плоскости самого высокого уровня ‒ в политической плоскости. Такие решения не на уровне города. А те, кто должны принимать такие решения в округе, пока не готовы их принимать, ибо они тоже привыкли «заглядывать из-за угла» и «озираться по сторонам». Проще им идти проторённой дорожкой, отложить решение по ИСМО, отправить его в долгое плавание с подводными рифами, камнями и скалами. Пример? Пожалуйста! Сургутский ж/д вокзал. Не прошло и десяти лет, как заговорили о реконструкции вокзала, а «воз и ныне там».

История с медколледжем из той же оперы. Здание-то морга снесут. Но здание медколледжа не построят.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:44, просмотров: 46, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Серебряные» волонтеры проводят марафон бодрящих разминок в социальных учреждениях Тюмени 517
  2. ​Проект «Курс на семью» поможет приемным родителям Тюменской области справляться с вызовами воспитания 513
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 304
  4. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 299
  5. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 273
  6. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 267
  7. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 264
  8. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 261
  9. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 256
  10. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 246
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4410
  2. ​Маленькое напоминание 3270
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1999
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1877
  5. ​Биометрия: куда идём? 1831
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1712
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1651
  8. ​А если вдруг 1549
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1524
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1490
  1. ​Когда иначе нельзя 6567
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5518
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4748
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4410
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4346
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4251
  7. ​Что такое хорошо 3937
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3843
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3562
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3462

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика