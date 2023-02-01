В России все больше пренебрегают классической системой знания

Читая комментарий нашего уважаемого постоянного комментатора Александра Коновалова к интервью с экономистом Альбертом Бахтизиным на тему демографических перспектив России, вспомнилась моя давняя претензия к официальному российскому дискурсу, которая за последний год только обострилась. Это подчеркнутое, нарочитое пренебрежение наукой и ее плодами.

Если говорить о конкретном кейсе, то наш читатель утверждает, что для решения демографических проблем России нужно всего-то «убрать либералов», и тогда «население будет расти высокими темпами». Плевать на второй демографический переход, на заметное и ощутимое влияние образования для женщин на рождаемость, на объективные провалы в демографической ситуации, вызванные эхом Великой Отечественной, и даже на то, что простое воспроизводство населения в России прекратилось еще в 1964 году. Могу даже сказать жуткое: в Китае либералов никаких даже рядом не валялось, но там масштабные демографические проблемы, и депопуляция Поднебесной просто гарантирована. Но кому это интересно.

Вообще примеров много. Нам с высоких трибун рассказывают о якобы разрабатываемом или даже существующем некоем генетическом оружии, которое должно выкашивать конкретно представителей русского этноса. Даже на уровне простейшей логики – поищите в своем окружении «чистого» русского, в чей геном должно «прицелиться» это оружие. Я лично ни одного не знаю. Но даже если отбросить этот несущественный фактор, то все квалифицированные биологи в один голос говорят – создать генетическое оружие подобного характера просто невозможно, отчасти именно ввиду перемешения всех со всеми. Но кому это интересно.

Или мой любимый пример – с каким воодушевлением немалая часть нашего воспитанного советской властью народа хватается за слова о «регулировании цен». Мол, вот сейчас власть установит, наконец, справедливые цены на продукты, прищучит капиталистов проклятых, и заживем. Хотя каждый подобный случай в истории человечества заканчивался одинаково – фиксация цен на определенную продукцию рано или поздно приводит к дефициту этой продукции. Потому что есть законы экономики, которые некоторой части патриотической общественности не писаны. Печаль в том, что действовать они от этого не перестают. Но кому это интересно.

Про то, что творилось в головах десятков миллионов наших соотечественников в связи с пандемией коронавируса и необходимостью прививаться (кстати, как там насчет массового распространения бесплодия и растущих рогов по факту получения вакцины, м?) – я скорбно помолчу.

Создается ощущение, что в головах наших людей проходит водораздел между мифической «буржуазной» наукой и нашей, родненькой, отечественной. И в ходе старательного отмежевания от всего «иного» мы заходим крайне далеко. Отсюда и популярный паттерн – придуманное «врагами» это априори неправда, значит, мы должны придумать правду свою. Чем и занимаемся с переменным успехом.

К сожалению для сторонников такой точки зрения, есть один нюанс. Нет никакой «их» науки и «нашей» науки. Есть наука. Она универсальна именно потому, что ее инструментарий заточен на поиск причинно-следственных связей и объяснения необъясненного. И ученые наиболее сильны тогда, когда контактируют с коллегами со всего мира, создают исследовательские союзы и вкладывают свои интеллектуальные усилия в большие проекты, которые двигают прогресс вперед. Если вы отгородились от мира и полагаете, что там все глупые, а мы тут одни умные – боюсь, через некоторое время вас будут ждать печальные и разочаровывающие новости.

Впрочем, и хорошая новость есть – все это благополучно лечится. Но заниматься этим придется долго и трудно. У нашего поколения журналистов и популяризаторов науки будет крайне много работы.