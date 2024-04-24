В Думе Сургута указали сроки начала приема документов от кандидатов на пост главы города

24 апреля в Думе Сургута состоялись депутатские слушания. На них обсудили вопросы, связанные с отставкой главы города Андрея Филатова. Сейчас обязанности мэра временно исполняет Людмила Батракова. Ее кандидатуру предложил Филатов вместо себя.

Депутаты задались вопросом, может ли Дума не согласовать отставку Филатова, а также обсудить другую кандидатуру, которая будет временно исполнять обязанности мэра до новых выборов. С ответом выступила руководитель аппарата Думы Елена Ануфриева. Она пояснила, что отставку, если она выдвинута по собственной инициативе, депутаты обязаны принять, а кандидатуру врио главы могут обсудить.

«Если глава подал заявление в отставку по собственному желанию, Дума города обязана его принять. В уставе города прописано, что назначается один из заместителей главы города», — сообщила руководитель аппарата Думы.

Решение по поводу отставки Андрея Филатова депутаты Сургута примут завтра, 25 апреля. Помимо этого, народные избранники утвердят членов комиссии, которые рассмотрят претендентов на пост нового главы города.

Ранее мы писали, что глава Сургута Андрей Филатов сообщил о своей отставке 22 апреля в своих социальных сетях. Он досрочно покинул пост мэры города, который возглавлял три года.