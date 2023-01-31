Глава ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин рассказал, стоит ли доверять демографическим прогнозам и как повысить уровень рождаемости в России

Ранее мы публиковали новость о том, что населению РФ прогнозируют снижение численности населения к 2100 году. Тогда, по самому пессимистичному сценарию Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (США), России прогнозировали снижение численности до 66 миллионов жителей. Мы связались с автором доклада «Долгосрочное демографическое прогнозирование в новых реалиях», директором Центрального экономико-математического института РАН, доктором экономических наук Альбертом Бахтизиным, чтобы выяснить, насколько реалистичны подобные прогнозы, стоит ли им доверять и каким образом можно повысить рождаемость и снизить уровень смертности в стране.

– Как вы считаете, насколько уровень образования женщин влияет на уровень рождаемости?

– В одном из самых цитируемых демографических исследований, проведенных Институтом измерения показателей и оценки состояния здоровья, в котором анализировалось воспроизводство населения по всем странам мира, была выявлена зависимость между уровнем образования женщин и рождаемостью. Описание соответствующей математической модели, где в качестве ключевого фактора, влияющего на показатель рождаемости, выступает уровень образования, опубликовано в авторитетном журнале The Lancet.

Если же рассмотреть эффективность программ стимулирования рождаемости по самым развитым странам мира, но при этом с низким уровнем рождаемости (Южная Корея, Япония, Италия и др.), то основной вывод заключается в том, что денежное субсидирование не работает в долгосрочном периоде. Превалирующая точка зрения многих демографов заключается в том, что нежелание заводить детей в странах со стабильной и развитой экономикой связано с ценностными установками у молодых женщин, ориентированными в большей степени на реализацию своей карьеры. В свою очередь, такие стремления сильно коррелируют с уровнем образования, поэтому можно сказать, что влияние конечно есть.

Помимо ценностных установок и финансового стимулирования на уровень рождаемости также влияет социальная стабильность, жилищные условия, доступность услуг по уходу за детьми, медицинское обслуживание и др.

– На ваш взгляд, какой демографический прогноз для России является наиболее соответствующим? Почему?

– Наиболее цитируемыми в мире организациями, занимающимися демографическими прогнозами, являются Отдел народонаселения ООН, упомянутый Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья, а также австрийский Центр демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна. Именно к ним приковано внимание мировой прессы, когда речь заходит о прогнозах по всем странам мира на различные временные горизонты, вплоть до конца текущего века. Но в первую очередь, это, конечно, отдел народонаселения ООН.

В свою очередь Росстат в конце 2019 г. сделал прогноз до 2036 года, согласно умеренному варианту которого, население нашей страны уменьшится до 142,9 млн. чел., однако в нем не были учтены ни пандемия коронавируса, ни нынешнее положение дел в стране. В любом случае, внимание общественности, в том числе и у нас, больше ориентировано в сторону зарубежных прогнозов, у каждого из которых множество сценариев.

В то же время, когда ссылаются на результаты прогнозов, в большинстве случаев имеют в виду их умеренные варианты. Согласно таким базовым сценариям, к концу века нашу страну ждет снижение населения до 112,1 млн. человек (ООН), до 133,7 млн. человек (Центр демографии и глобального человеческого капитала) или даже до 106,5 млн. человек (Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья).

Вообще говоря, чем более короткий прогнозный период выбран, тем выше точность прогноза – так, национальный исследовательский совет США (US National Research Council) оценил качество нескольких прогнозов от ООН, Всемирного банка и Бюро переписи населения за ряд лет и полученные результаты показали среднюю ошибку в 5% за 5-летний период, 9% за 15 лет и 14% расхождение за 25-летний и более длительный интервалы.

– Насколько следует доверять таким прогнозам?

– Обращает на себя внимание определенная ангажированность прогнозов. Так, согласно прогнозам двух упомянутых американских организаций для Китая и ряда других стран, в основном геополитических конкурентов США, к концу века прогнозируется снижение населения. К примеру, в КНР количество людей сократится на 46,73% (ООН) или 49,15% (Центр демографии и глобального человеческого капитала).

При этом нельзя не признать достаточно высокий профессионализм специалистов, но в вопросах, предполагающих субъективные гипотезы относительно изменения суммарных коэффициентов рождаемости и прочих параметров на долгосрочный период, относительно России, Китая и некоторых других стран, приведенные результаты являются весьма низкими, но без должных на то оснований.

В этой связи, как уже говорилось, долгосрочные прогнозы следует воспринимать как элемент информационного воздействия, оказывающего как непосредственное влияние на поведение экономических акторов (к примеру, инвесторов), так и опосредовано – на репродуктивную стратегию людей.

– По вашему мнению, на что правительству стоит обратить внимание в первую очередь — на низкую рождаемость или повышенную смертность населения?

– Оба этих демографических фактора крайне важны. По показателю суммарного коэффициента рождаемости Россия находится на 163 месте в мире, но несмотря на такую низкую позицию, тем не менее опережает ряд благополучных стран (Южную Корею, Японию, ОАЭ, Швейцарию, Австрию, Канаду, Финляндию, Италию и др.), имеющих более худшие показатели. Однако по уровню смертности мы, к сожалению, являемся явными антилидерами и в общемировом рейтинге уступаем лишь пяти странам (Литве, Латвии, Болгарии, Украине и Сербии).

Помимо снижающейся продолжительности жизни, серьезный вклад в создавшуюся ситуацию вносит преждевременная смертность по ряду причин (сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, несчастные случаи, ДТП, убийства и др.).

Наши расчеты показали, что постепенное увеличение объема предоставляемых медицинских услуг к 2036 г. до уровня 1992 г. будет способствовать снижению смертности и обеспечит сохранение населения за период с 2023 по 2036 гг. численностью около 1,5 млн. человек.

– Какие методы, на ваш взгляд, наиболее эффективны для повышения уровня рождаемости?

– Трудно выделить наиболее эффективную меру. Взять, к примеру, финансовую поддержку матерей. Так, программа материнского капитала, стартовавшая с 2007 года по усредненным оценкам, способствовала увеличению числа родившихся примерно на 3 млн. человек. Причем влияние этой меры однозначно идентифицируется, поскольку прирост произошел именно за счет всплеска рождаемости вторых и последующих детей. Но эффект этой программы оказался временным и через некоторое время число рождений заметно снизилось.

Вообще говоря, многолетнее исследование Венского института демографии Австрийской академии наук показало, что ни в одной из стран мира, финансирование рождаемости не приносило долгосрочного эффекта. Более того, в некоторых из стран оно вовсе не имело эффекта. К примеру, государственное финансовое стимулирование рождаемости в Южной Корее, оцениваемое в 120 млрд. долларов практически не повлияло на ситуацию.

Таким образом, нужен комплекс мер, причем некоторые из них трудно верифицировать с точки зрения математики – это комфортная социальная среда, уверенность в завтрашнем дне, пропаганда материнства, культ семьи и т.д. И тогда их сочетание с финансовыми программами позволит поднять уровень рождаемости. Но тут важно отметить, что процесс этот в любом случае не быстрый.

– Есть ли у вас прогноз по численности населений в регионах РФ? Если да, то показатели каких регионов будут расти, а какие падать?

– Наибольший прирост населения наблюдается в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а снижение на Дальнем Востоке. Так, с 2000 г. в регионах Дальневосточного федерального округа население снизилось на 11% и наши расчеты показывают, что без усилий по изменению ситуации в течение ближайших 10 лет население может сократиться еще на 8%. В таблице приведены данные по изменению численности населения России в разрезе округов за период 2000–2021 гг. (в процентах).

Наши расчеты также показывают, что при сохранении текущих тенденций население России к концу века составит 120,46 млн. человек, что несколько выше прогноза ООН. Но при запуске дополнительных механизмов, в частности, более равномерного расселения людей по территории страны с одновременным увеличением среднего размера жилья, население увеличится уже до 148,9 млн. человек. Многое, конечно, будет зависеть от средовых параметров (в первую очередь, политической ситуации), а также от перечисленных выше мер, находящихся в ведении органов государственного управления.

– Учитывая самый пессимистичный сценарий прогноза численности населения от Института измерения показателей и оценки состояния здоровья, возможен ли в России вариант Канады – огромной территории с маленьким населением?

– Думаю, что вряд ли. Такая огромная и богатая ресурсами территория пустовать не будет. Главная задача чтобы ее населяли именно наши граждане. В начале XX века величайший ученый России Д.И. Менделеев в своей работе «К познанию России» (158 с., 1907 г.) с использованием математической модели сделал демографический прогноз, согласно которому к концу века в России должно было проживать около 600 млн. человек, а в XXI столетии больше миллиарда. К сожалению, произошедшие события (войны, смена политико-экономической парадигмы, урбанизация, демографический переход и др.) надломили предсказываемый тренд и не позволили прогнозу сбыться, однако пример его работы исключительно правильный. Досконально разобравшись в происходящих в то время в стране процессах, Д.И. Менделеев описал наиболее оптимальный для России путь развития и определил верные ориентиры. Именно такая повестка необходима и сейчас.