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​Форум по современным трендам развития местного самоуправления прошел в Сургуте

Сургутские общественники обсудили тренды развития местного самоуправления

​Форум по современным трендам развития местного самоуправления прошел в Сургуте
Фото: admsurgut.ru

В какую сторону развиваются общественные организации, обсудили участники регионального муниципального форума «Современные тренды развития местного самоуправления: интеграция в единую систему публичной власти», который прошел в Сургуте.

«Цель форума — повышение эффективности местного самоуправления и объединение муниципального сообщества на основе единых ценностей служения обществу и государству», — отмечают организаторы.

Интерес к мероприятию продемонстрировали первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов и экс-глава города, ныне депутат Госдумы Вадим Шувалов.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить серьезную насущную тему. Как вы знаете, ранее были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, приводится в соответствие законодательство о местном самоуправлении. Важно обсудить, как мы с вами будем это реализовывать в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Отмечу, наши основные инструменты, помимо законодательства, административных регламентов – наша душа и человеческое отношение», – обратился к участникам форума Алексей Шипилов.

Г лавы муниципальных образований, депутаты городских и районных дум, муниципальные служащие, руководители ТОС, приглашенные эксперты, чиновники администрации Сургута обсудили такие темы, как «Переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в регионе. Результаты преобразования муниципального района в муниципальный округ», «Развитие института территориального общественного самоуправления».

К разговору на последнюю тему в качестве эксперта была привлечена директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова, которая рассказала об опыте Сургута. «Зарождение территориального общественного самоуправления началось в 1997 году. В Сургуте насчитывается более 20 ТОС. Нам есть чем поделиться, — отметила она. — Работа проводится очень активно. Поддержка администрации осуществляется через наше учреждение, как консультационная, так и имущественная, финансовая. ТОСы могут получить субсидии на реализацию своих проектов, а также на развитие деятельности. Дополнительно ТОСы Сургута вносят инициативы жителей по развитию своих территорий, например, по строительству детской/спортивной площадки или проведению мероприятий для граждан в границах своих территорий. И в рамках практики инициативного бюджетирования во дворах реализуются проекты сургутян».


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Сегодня в 14:09, просмотров: 91, комментариев: 0
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