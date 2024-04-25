Владимир Путин обсудил паводок с главами регионов

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводком в регионе.

На совещании, которое глава государства провел в режиме видеоконференции, губернатор сообщил, что самая сложная паводковая ситуация сложилась в городе Ишиме и Ишимском районе. Здесь превышен рекордный максимум за всю историю наблюдений – уровень воды достигал 10 м 64 см. Завершены все запланированные работы по укреплению гидротехнических сооружений.

В Абатском районе, куда вода движется вниз по течению, работает большая группировка сил и средств. Завершается укрепление дамб, сообщил глава региона.

В Упоровском районе завершены все работы по увеличению высоты существующей дамбы. Возведена грунтовая насыпь плюс полтора метра к существующим отметкам, а также защитная насыпь вокруг села Упорово протяженностью почти шесть километров.

«Сегодня на территории трех муниципалитетов – Казанский район, Ишимский район и город Ишим – подтоплено частично в 20 населенных пунктах 155 жилых домов, более 2 700 приусадебных участков, пять СНТ, 13 мостов и 17 участков автомобильных дорог. Из зоны возможного подтопления эвакуированы более 4 900 человек. Эвакуация населения продолжается по мере движения воды вниз по течению», – доложил Александр Моор.

Губернатор отметил, что в регионе предоставляется материальная помощь на первоочередные нужды людям, чьи дома оказались подтоплены, в размере 50 тысяч рублей на семью. На текущий момент 98 заявлений собрано, 91 семье выплаты уже осуществлены. Также предусмотрены выплаты за частичное или полное повреждение имущества. Их размеры будут определены после схода воды и проведения обследований комиссий, которые установят степень повреждения.