Сургутяне могут отследить движение автобусов в Яндекс Картах

Теперь сургутяне могут отследить в сервисе «Яндекс Карты», где едет автобус или маршрутное такси города. Следить за движением общественного транспорта можно в режиме «Транспорт». В нем метки автобусов едут по карте, как по городу, сообщила пресс-служба сервиса.

«Если же нужно проверить определенный автобус — достаточно ввести в строке поиска, например, «автобус 45». На экране выделится его маршрут, появятся движущиеся иконки, карточка с остановками и расписанием», — говорится в сообщении.

Помимо этого, можно узнать, какой транспорт приходит на нужную остановку — для этого достаточно нажать на остановку на карте.