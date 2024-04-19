Молодые сургутяне катались на автомобиле и стреляли в остановки

В Сургуте молодые люди расстреляли две остановки на ул. Мира. Вандалов нашли и привлекли к ответственности, сообщил глава города Андрей Филатов.

Личности нарушителей установили с помощью камер видеонаблюдения. «Как выяснили сотрудники полиции, это два молодых человека, которые праздно катались на машине по городу с пневматическим пистолетом. Из него несколько раз выстрелили по остановочным павильонам. По счастливой случайности никто из горожан не пострадал», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале, уточнив, что с 20-летними «стрелками» работают полицейские.

Мэр Сургута также высказал мнение, что одного штрафа мало, правонарушителей нужно воспитывать трудом – мыть остановки, убирать мусор.

«Исправительные работы научат уважать чужой труд. А в эти остановки его вложено немало, причем многими сургутянами», - добавил Андрей Филатов.

Около месяца назад в Сургуте произошел аналогичный случай. Парень выстрелил в остекление павильона на ул. Юности. Юношу также оперативно нашли, восстанавливать объект пришлось его семье.