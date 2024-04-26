Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

27 апреля

Мастер-класс кукла «Вербница»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом ремесел. Время: 14:00.

Горожане могут изготовить своими руками куклу «Вербницу», которая является не только украшением праздничного интерьера в доме, но еще и мощным оберегом. «Вербница» защищает домашний очаг, семью, а также является символом весеннего праздника «Вербного воскресения».

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Матерь Огонь»

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18, большой концертный зал. Время: 19:00.

Сургутян приглашают на спектакль Виктора Евдокимова «Матерь Огонь» театра обско-угорских народов «Солнце», который сочетает в себе фантастику-постапокалипсис и легенды коренных народов Севера. Спектакль погрузит зрителей в будущее, где свет и тепло давно покинули мир.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Вечеринка «Стиляги»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, Арт-кафе. Время: 19:00.

У сургутян есть возможность окунуться в развлечения 50-х — в круговорот безудержного веселья, невероятного драйва, хорошей музыки и ярких красок знаменитой эпохи. Программа вечера включает в себя флешмоб «Стиляги в городе», конкурс «Лучшая танцевальная пара», интерактив «По следам стиляг», дискотека и главные хиты эпохи в исполнении артистов ДИ «Нефтяник», а также тематическая фотозона.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: от 500 рублей. 18+

28 апреля

Мастер-класс «Вербное воскресенье»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Молодые и взрослые сургутяне смогут создать декоративную композицию к празднику «Вербное воскресенье».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский — 300 рублей, взрослый — 450 рублей, семейный ― 525 рублей. 6+

Концерт «Природа русской души»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Горожан приглашают на концерт, в котором примут участие хоры и хореографические коллективы Городского культурного центра. В программе мероприятия выступления Народного самодеятельного коллектива Городского хора ветеранов, Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Рябинушка» и хора ветеранов «Просторы Югры», при участии клубного формирования «Ягодка» и Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Калына».

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 350 рублей. 6+

Rock в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают увидеть и услышать две самые мощные сургутские банды SWEET GIFT и МОДЖО.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 400 рублей, на входе ― 500 рублей. 16+