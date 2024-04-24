Роман Клим уйдет с поста руководителя департамента массовых коммуникаций Сургута

Вслед за главой Сургута Андреем Филатовым администрацию покинет главный пиарщик мэрии — как передает телеграм-канал «Погоны и галстуки», Роман Клим уйдет в отставку в тот же день, что и его непосредственный руководитель, — 26 апреля.

«Считаю, что этап, который связан с администрацией Сургута, для меня после отставки главы также подходит к завершению. Последний мой рабочий день — 26 апреля», — цитирует Клима канал.

При этом неясно, продолжит ли будущий экс-чиновник работать в Сургуте. Напомним, что Андрей Филатов заявил, что после ухода с должности главы Сургута останется в Югре: «Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий».

Напомним, что Клим сначала был советником градоначальника по политическим вопросам, после чего стал руководителем департамента массовых коммуникаций. С его уходом главой департамента станет Вероника Крылович.