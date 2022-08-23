Огораживать придомовую территорию – спорная затея

Опять в информационном поле возникла тема заборов, но в несколько новой плоскости. Общественник Сергей Глинских привел аргументы в пользу того, что «долина нищих» обнесена большим бетонным ограждением и шлагбаумом с охраной не очень законно. Ему оппонировал сургутянин Кирилл Акинцев, который считает бессмысленным сносить этот забор, а стремиться к созданию похожих закрытых дворов, в котором жители будут чувствовать себя хозяевами всей территории и относиться к ее содержанию соответствующе.

Вынесем за скобки кейс с «долиной нищих» – может, действительно, идти на принцип и непременно ломать их ограждение особо смысла не имеет, и городских проблем это не решит. В конце концов, это не проходная территория, закрытие которой помешало бы большому количеству людей. Хотя вопрос о ее содержании и благоустройстве за счет бюджета, если речь идет о сугубо закрытой территории с узкой группой лиц, как минимум, правомерен и логичен.

Куда интереснее предложение Кирилла о том, что нужно не «раскулачивать» элитный поселок, а «закулачивать» другие дворы города – а именно, закрывать их на калитки и шлагбаумы. «Это очень дисциплинирует жильцов и приучает к ответственности за себя, своих детей и свое имущество. Это приучает к аккуратности, это обязательно приведет к пониманию, что если ты за что-то платишь, то не только за это отвечаешь, но можешь добиваться лучшего и спрашивать за его сохранность», – аргументирует он.

Мне кажется, что такой подход – попытка достичь правильных целей неправильными методами, что, в конечном счете, сделает только хуже. Попробую объяснить.

Главная причина – не все дворы возможно закрыть. Условная «долина нищих» проектировалась как определенный закуток, который не особо влияет на общественный траффик (кроме, пожалуй, злополучного светофора). Некоторые проекты «Брусники» тоже изначально задумывались как закрытые пространства – дом, закрытый двор, внутри – только свои, тут тоже все понятно.

Но попробуйте это сделать с территориями, которые не предполагались быть огороженными. Возьмем мой почти родной двор на бульваре Свободы, 12. Он сквозной. С точки зрения автомобильного траффика (знали бы вы, как это раздражает местных) – то есть закрой его, и люди в соседних домах не смогут проехать к своему жилищу. Это тот самый случай, когда ситуацию спасла бы умная схема одностороннего движения, но кто ж ее там выстроит.

Куда важнее то, что двор этот сквозной и с точки зрения пешеходного траффика. И давайте предположим, что его жители решили взять и закрыться. На практике это значит, что они обносят территорию забором, ставят калитки с электронными ключами, шлагбаум для автомобильного транспорта. Это приведет к дикому раздражению других людей, гуляющих через центр города, которым придется обходить этот дом и двор. Мало приятного для города и среды.

Представьте себе, что все дворы в Сургуте примут подобную реформу. Это будет не город, а концлагерь – сплошные клетки-заборы-шлагбаумы, пройти нигде нельзя. Возможно, люди действительно почувствуют себя хозяевами своих придомовых территорий, но при этом будут смотреть на соседей и всех прохожих через бойницы забора.

Пестовать в людях сознание налогоплательщика, гражданина и собственника – это важно и необходимо, методики достижения этой цели можно обсуждать. Но огульно закрываться от окружающих – значит видеть в чужих людях вредителей и нарушителей, априори разгонять и усиливать атмосферу недоверия – а у нас с этим и без того все достаточно сложно. Россия и без подобных решений – страна заборов. Куда уж больше.