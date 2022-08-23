16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7419   EUR  59,5344  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет?

Нужно не «раскулачивать» элитный поселок в Сургуте, а «закулачивать» остальные дворы

​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет?
Фото автора

Долго не мог понять, что же меня смущает в инициативе Сергея Глинских по поводу «раскулачивания» закрытой территории возле Дома пионеров. В 90-е годы на месте березовой рощи, посаженной учениками школы №1 в конце 60-х годов, большинство деревьев вырубили и построили «элитный поселок» для «лучших людей» Сургута. Почему так сделали? Потому что могли.

Личного отторжения не было: в том районе я никогда не гулял, никаких эмоций этот участок земли не вызывал. Уже в середине «нулевых» некоторое раздражение стал вызывать установленный на выезде из поселка светофор, который стопорил довольно плотный поток машин в сторону моста, чтобы на дорогу неторопливо вырулил какой-нибудь «Ленд Ровер». Но зависти никогда я не испытывал. Зависть – это гордыня, мол, почему другой получил что-то, чего не заслуживает? Почему это получил он, а не ты?

Поэтому по отношению к жителям «долины» я всегда испытывал уважение: раз имеют, значит, заслужили, достойны. Если я не имею – значит, еще не заслужил. А пока нужно развивать ту территорию, на которой живешь сам, помогать, по возможности, управляющей компании своего дома: обращать внимание на требующие ремонта элементы во дворе, наличие скамеек и урн, исправность детской площадки, выбоины в асфальте. Помогать организовать жителей для участия в программах облагораживания территории по разным муниципальным программам. Не стеснятся подсказывать администрации, что и где можно улучшить – никто ведь не запрещает.

Кстати, на днях администрация Сургута анонсировала открытие новой детской площадки на ул. Мира, 9. Я сфотографировал ее сегодня утром: хорошая площадка, но уже замусоренная – забыли поставить урну и скамейку. И таблички, на чьем содержании находится площадка, тоже пока нет. А на боку городка кто-то уже нацарапал «Надир – бог» (только вместо «б» и «г» буквы «л» и «х»).

Я не знаю, есть ли детская площадка на территории «Долины нищих» и в каком она состоянии. Но почему-то кажется, что есть. Со скамейками и с урнами. И вряд ли на ней что-то нацарапано: забор однозначно дает понять, что у этой территории есть хозяин – жильцы ближайших домов. Хотя формально она, возможно, и стоит на балансе города.

Поэтому лично я только за то, чтобы территории дворов были закрыты на калитки и шлагбаумы: это очень дисциплинирует жильцов и приучает к ответственности за себя, своих детей и свое имущество. Это приучает к аккуратности, это обязательно приведет к пониманию, что если ты за что-то платишь, то не только за это отвечаешь, но можешь добиваться лучшего и спрашивать за его сохранность.

Поэтому не нужно «раскулачивать» долину нищих. Нужно «закулачивать» остальные дворы Сургута.


нравится (8) не нравится (3)
Сегодня в 12:47, просмотров: 167, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Мэр Сургута раскрыл причину своей тяги к авиации 746
  2. ​Подросток из Нижневартовска ушел из дома и не вернулся 734
  3. Собрал урожай – дачу продавай! 647
  4. В Сургутском районе горит деревянный дом // ВИДЕО 637
  5. Горящий под Сургутом дом тушили 36 огнеборцев 618
  6. ​Главврач поликлиники Сургута объяснил расхождение статистики заболевших в прошлом году 563
  7. В Сургуте стартовали соревнования по самолетному спорту 542
  8. ​Сургутский врач отметил эффективность сезонной вакцинации от ковида 524
  9. Легенды авиации приедут в Сургут из-за соревнований 519
  10. Трехкратный чемпион мира в авиационном спорте дал положительную оценку Сургуту 465
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2137
  2. Районный парикмахер 1811
  3. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1765
  4. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1529
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1474
  6. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1432
  7. ​Урбанистика здорового человека 1423
  8. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1308
  9. ​Заграничный отдых для россиян закрыт и неподъёмен, а внутренний туризм… тоже неподъёмен, только из-за монополизации рынка 1299
  10. ​Опять запрет 1271
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6804
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5792
  3. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4107
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3376
  5. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3282
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3279
  7. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 3037
  8. ​Разрушительные заблуждения 2938
  9. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2693
  10. ​Нетореными тропами 2686

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика