Нужно не «раскулачивать» элитный поселок в Сургуте, а «закулачивать» остальные дворы

Долго не мог понять, что же меня смущает в инициативе Сергея Глинских по поводу «раскулачивания» закрытой территории возле Дома пионеров. В 90-е годы на месте березовой рощи, посаженной учениками школы №1 в конце 60-х годов, большинство деревьев вырубили и построили «элитный поселок» для «лучших людей» Сургута. Почему так сделали? Потому что могли.

Личного отторжения не было: в том районе я никогда не гулял, никаких эмоций этот участок земли не вызывал. Уже в середине «нулевых» некоторое раздражение стал вызывать установленный на выезде из поселка светофор, который стопорил довольно плотный поток машин в сторону моста, чтобы на дорогу неторопливо вырулил какой-нибудь «Ленд Ровер». Но зависти никогда я не испытывал. Зависть – это гордыня, мол, почему другой получил что-то, чего не заслуживает? Почему это получил он, а не ты?

Поэтому по отношению к жителям «долины» я всегда испытывал уважение: раз имеют, значит, заслужили, достойны. Если я не имею – значит, еще не заслужил. А пока нужно развивать ту территорию, на которой живешь сам, помогать, по возможности, управляющей компании своего дома: обращать внимание на требующие ремонта элементы во дворе, наличие скамеек и урн, исправность детской площадки, выбоины в асфальте. Помогать организовать жителей для участия в программах облагораживания территории по разным муниципальным программам. Не стеснятся подсказывать администрации, что и где можно улучшить – никто ведь не запрещает.

Кстати, на днях администрация Сургута анонсировала открытие новой детской площадки на ул. Мира, 9. Я сфотографировал ее сегодня утром: хорошая площадка, но уже замусоренная – забыли поставить урну и скамейку. И таблички, на чьем содержании находится площадка, тоже пока нет. А на боку городка кто-то уже нацарапал «Надир – бог» (только вместо «б» и «г» буквы «л» и «х»).

Я не знаю, есть ли детская площадка на территории «Долины нищих» и в каком она состоянии. Но почему-то кажется, что есть. Со скамейками и с урнами. И вряд ли на ней что-то нацарапано: забор однозначно дает понять, что у этой территории есть хозяин – жильцы ближайших домов. Хотя формально она, возможно, и стоит на балансе города.

Поэтому лично я только за то, чтобы территории дворов были закрыты на калитки и шлагбаумы: это очень дисциплинирует жильцов и приучает к ответственности за себя, своих детей и свое имущество. Это приучает к аккуратности, это обязательно приведет к пониманию, что если ты за что-то платишь, то не только за это отвечаешь, но можешь добиваться лучшего и спрашивать за его сохранность.

Поэтому не нужно «раскулачивать» долину нищих. Нужно «закулачивать» остальные дворы Сургута.