Врачи Югры впервые в России одновременно провели шунтирование и пересадку печени

В Ханты-Мансийске врачи впервые в России одновременно выполнили пациенту аортокоронарное шунтирование и трансплантацию печени. Об уникальной операции сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

48-летний житель региона поступил в Окружную клиническую больницу с декомпенсированным циррозом печени и прогрессирующей печеночной недостаточностью. Единственным шансом спасти мужчину оставалась трансплантация.

Во время обследования медики выявили еще одну серьезную проблему — тяжелую ишемическую болезнь сердца с поражением нескольких коронарных артерий. Пересадка печени при такой патологии создавала высокий риск инфаркта во время вмешательства. При этом отдельное шунтирование на фоне тяжелого цирроза могло привести к массивному кровотечению и ухудшению работы печени.

После серии консилиумов специалисты ОКБ и Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова решили провести обе операции одновременно.

Подобные случаи крайне редко описываются даже в мировой медицинской литературе. У югорских врачей не было готовых протоколов и большого накопленного опыта, поэтому решения принимала мультидисциплинарная команда.

Сначала кардиохирурги выполнили аортокоронарное шунтирование на работающем сердце без подключения аппарата искусственного кровообращения. После восстановления кровотока хирурги-трансплантологи приступили к пересадке печени.

Операция длилась более 10 часов. Уже через несколько часов пациент пришел в сознание, самостоятельно дышал и общался с врачами. Через несколько недель мужчину выписали домой.

В подготовке, проведении операции и послеоперационном сопровождении участвовали специалисты более 25 медицинских направлений — всего около 100 сотрудников Окружной клинической больницы.