За год Сквер Журналиста в Сургуте заметно ожил, однако регулярной событийной программы у площадки до сих пор нет

Летний сезон в Сургуте подходит к концу, а значит, можно посмотреть, чем за это время успел стать Сквер Журналиста. Тем более прошло больше года с тех пор, как на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина появилась новая точка притяжения.

Изначально одним из главных элементов Сквера задумывался амфитеатр, где должны были проходить различные мероприятия. Однако вскоре после его открытия стало понятно: само по себе общественное пространство людей не привлекает.

Первые вопросы к Скверу появились практически сразу. Горожане обращали внимание, что территория остается пустой и «неживой». Одна из читательниц СИА-ПРЕСС тогда предложила использовать площадку для показов фильмов, концертов и других молодежных мероприятий.

В нашей статье − о том, чем Сквер Журналиста жил в 2025 и 2026 годах, какие мероприятия здесь проводили, что предлагали изменить сургутяне, какие недостатки удалось устранить, а какие проблемы остались до сих пор.

От идей к первым событиям

Прошлым летом журналист СИА-ПРЕСС Антонина Арямова в блоге обращала внимание на то, что Сквер Журналиста почти не используется.

«Ну ладно, зима. Летом сквер заживет», − вспоминала она свои надежды и ожидания после открытия территории.

Но с наступлением тепла ситуация почти не изменилась.

«Лето пришло. И… ничего не произошло. Никаких событий, уличных лекторов, воркаут-тренировок по выходным, детских мастер-классов − пустота», − говорилось в блоге.

Тогда же начали появляться и конкретные предложения, чем можно наполнить пространство: кино под открытым небом, концерты местных музыкантов, мастер-классы, занятия йогой и стретчингом, открытые микрофоны, публичные чтения, творческие конкурсы и работа со стеной для граффити. Главная мысль блога была такой: если мероприятия проходят раз-два в месяц, это остается отдельной акцией, а если каждую неделю − формируется привычка приходить в это место.

И часть идей все же начала воплощаться. В августе 2025 года в Сквере прошел концерт-фест #УЛИЦА, а в сентябре выступила кавер-группа «Лимонад», на концерт которой пришли более 50 человек.

Тогда проявились и другие недостатки площадки: зрителям и музыкантам негде было укрыться от дождя, не хватало навеса, не работал туалет, отсутствовали урны, а забор рядом со сквером мешал нормальному проходу.

Обсуждали Сквер и в выпуске «О чем говорят» − журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский указывали на сам подход к проектированию общественных пространств. По их мнению, еще на этапе создания нужно понимать, какие именно жизненные сценарии будут происходить на территории: кто туда будет приходить, зачем и что там будет делать.

Отдельно звучала мысль о том, что Скверу Журналиста не хватает постоянного организатора или команды, которая занималась бы его наполнением. В качестве возможных участников называли городские СМИ, радиостанции, департамент культуры, молодежные объединения и местных музыкантов. Более того, обсуждалась даже идея регулярных выступлений по четвергам, пятницам и субботам.

Сквер начал оживать: что здесь происходило за последний год

В 2026 году событий в Сквере Журналиста стало заметно больше. Площадку начали использовать для фестивалей, литературных и музыкальных встреч, а этим летом здесь впервые провели даже пресс-конференцию главы города.

Так, 12 июня в сквере прошел фестиваль пленэрной живописи «Образ города» (организатор – МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»). Для детей преподаватели провели увлекательные мастер-классы по рисованию – «Сказочные домики» и «Мурлыка в городе». Центральным украшением сквера стала выставка под открытым небом от Художественной студии имени Виталия Горды.

18 июня, в Международный день пикника, − акция «Литературный пиКниг» (организатор – МБУК «Централизованная библиотечная система»). На локации «Супер-Истории на пледе» участники угадывали героев книг по силуэтам и рисовали. На площадке «Пикник в космосе» гости собирали ракеты в технике бумагопластики и узнавали факты о Вселенной. В дартсе участники проверяли меткость и знание детской литературы.

Кроме того, в сквере работали книжная выставка и зона буккроссинга, где можно было обменяться книгами. А в амфитеатре выступили студенты музыкального колледжа.

Чуть позже, 1 августа, площадка приняла уличный общегородской квартирник «Зелень». В программе горожан ждали выступление DJ, местных артистов и коллективов. Организаторами мероприятия выступили телеведущие «СургутИнформ-ТВ» Сергей Большов и Владимир Вазенмиллер. Они планируют превратить уличный квартирник в полноценный фестиваль.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в администрации, только эти три крупных мероприятия в общей сложности посетили более 500 человек.

Постепенно сквер начали осваивать и местные музыканты. Например, в июле здесь выступила сургутская кавер-группа ARCHIVE. Для коллектива концерт на этой площадке стал первым, причем сами музыканты признавались, что не рассчитывали собрать много зрителей.

«Для нас был очень интересный опыт. В целом мы не ожидали, что такое количество людей придет на концерт, поскольку было мнение, что мы выставим оборудование и люди будут проходить мимо. Но было очень ярко и интересно», − рассказывал СИА-ПРЕСС художественный руководитель группы Виктор Орёл.

После концерта музыканты говорили, что хотели бы вернуться в сквер еще раз − предварительно новое выступление рассматривалось на середину или вторую половину августа, если позволит погода.

Отдельной программы регулярных концертов (и не только) в Сквере Журналиста пока не заявлено. При этом в администрации подчеркивают, что пространство может использоваться для самых разных событий, а со своими инициативами могут выступать городские учреждения, общественные организации, творческие объединения и сами сургутяне.

«Любой желающий может предложить свою идею и организовать мероприятие, включая редакцию информационного агентства «СИА-ПРЕСС», которая находится в непосредственной близости от сквера и может выступить оператором всех активностей. Администрация города поддерживает такие активности», − подчеркнул заместитель главы Сургута Сергей Агафонов.

Правда, просто прийти и организовать массовое мероприятие нельзя. Для его проведения необходимо подготовить паспорт безопасности и согласовать его со структурными подразделениями администрации и городским УМВД.

Еще один новый сценарий использования сквера также появился этим летом: площадка впервые стала местом проведения пресс-конференции главы Сургута Максима Слепова. Встречу с журналистами провели прямо под открытым небом. Основными темами стали благоустройство, ремонт дорог и развитие общественных пространств.

Фото: администрация Сургута

«Выбор места для пресс-конференции не случаен. «Сквер журналиста», расположенный на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, стал ярким примером того, как меняются городские пространства. Эта территория была выбрана для благоустройства жителями города в ходе голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». И сегодня это современное и комфортное место притяжения для горожан», – указал Максим Слепов.

Можно сказать, что за второй летний сезон событий в сквере действительно стало больше, а первоначальная идея использовать амфитеатр для концертов и других городских активностей постепенно начала работать.

Кстати, за последние пять лет в Сургуте появилось сразу несколько новых общественных пространств. В 2021 году открыли «Крылов-парк» в северо-западной части города, а в 2023-м – тематический сквер у Дворца торжеств. Параллельно продолжалось благоустройство крупных парков «Кедровый Лог» и «За Саймой», напомнили в «Сургутской трибуне».



В 2024 году благоустроили сразу три территории: сквер в микрорайоне 20А, сквер на улице Мелик-Карамова и Сквер Журналиста на пересечении проспекта Ленина и бульвара Свободы.



В 2025 году на месте бывшего туберкулезного диспансера появился сквер на улице Республики с памп-треком, спортивными площадками и зоной для выгула собак.



Следующими должны стать еще три тематических сквера, посвященных энергостроителям, купцам и авиаторам.

Провал под ногами и забор на пути

У горожан возникли и другие вопросы относительно Сквера Журналиста − еще в первый год его работы. На территории начала проседать плитка, а соседний забор фактически отрезал часть общественного пространства, пройти через него было как минимум неудобно. Причем если одну из этих проблем в итоге удалось решить, то со второй история продолжается до сих пор.

О проседании тротуарной плитки сургутяне начали сообщать еще осенью 2025 года. Поврежденный участок тогда огородили металлическими барьерами, однако в этом году жители вновь обратили на него внимание − провал стал заметнее.

Редакция СИА-ПРЕСС направила запрос в администрацию Сургута. В мэрии одной из возможных причин назвали аварию на проходящих под сквером коммуникациях.

«Предполагается, что проседание тротуарной плитки образовалось вследствие разгерметизации трубы водоснабжения, которая проложена под тротуарным покрытием сквера. В целях уточнения причины организовано обследование совместно с эксплуатирующей организацией», − пояснили в администрации.

Восстановить покрытие власти обещали после того, как будет установлена и устранена причина проседания. Однако окончательного решения вопроса пока нет. В свежем ответе на запрос СИА-ПРЕСС заместитель главы Сургута Сергей Агафонов сообщил, что специалисты все еще разбираются в ситуации.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причины провала и оценке ущерба, а также составлению плана мероприятий по восстановлению поврежденного участка и определению их стоимости», − говорится в ответе.

Когда эту проблему решат − пока неизвестно. Если специалисты установят, что повреждения относятся к гарантийному случаю, подрядчику направят требование устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

Есть и проблема, которая за прошедший год все же была решена. Рядом со Сквером Журналиста больше нет забора, появление которого ранее вызвало немало вопросов.

Ограждение установил собственник соседнего земельного участка возле здания на Северной, 68. Формально все было законно: в администрации Сургута тогда поясняли, что конструкция находится строго в границах частной территории.

Сам собственник также говорил СИА-ПРЕСС, что конфликта с администрацией у них нет, а ограждение связано с использованием принадлежащей ему территории.

Однако вопросы вызывала не столько законность забора, сколько его расположение. Ограждение появилось фактически посреди сложившегося пространства между новым сквером и соседними зданиями. Оно затрудняло движение транспорта, ограничивало проезд и визуально отделяло только что благоустроенную территорию от окружающей городской среды.

Особенно парадоксально это выглядело на фоне объявленной городскими властями борьбы с ненужными ограждениями и активного благоустройства центральной части Сургута.

Теперь этого забора нет. За год Сквер Журналиста стал более открытым − и не только со стороны посещаемости.

Концерты местных музыкантов, пленэр, литературная акция, квартирник и даже пресс-конференция главы города показали, что площадка может работать в разных форматах и собирать людей.

Сквер стал полноценной точкой притяжения. И все же события здесь по-прежнему нерегулярные, а постоянной программы, которая приучала бы сургутян приходить сюда каждую неделю, нет.

А между тем многое зависит от инициативы городских учреждений, творческих коллективов и самих жителей. Благодаря им Сквер Журналиста постепенно оживает − причем некоторые из предложенных еще тогда сценариев уже воплотились.

Напомним, что скверу, который расположен на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в Сургуте, присвоили звание «Сквер Журналиста» в апреле 2025 года. Это ‒ один из этапов инициированной главой города Максимом Слеповым политики развития и благоустройства городского пространства.