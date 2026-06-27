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​Умеем смотреть в будущее!

Семьи 28 национальностей объединил фестиваль «ЭТНОДИВА» в Сургутском районе

​Умеем смотреть в будущее!
Фото: ЭТНОДИВА / vk.com

В течение 2025-2026 учебного года на базе сельской школы в Сургутском районе был реализован грантовый проект – проведен многоэтапный семейный социокультурный фестиваль «ЭТНОДИВА».

«Подавая весной 2025-го заявку на региональный конкурс, мы с коллегами случайно предугадали оглашение указа Президента России о посвящении 2026 года укреплению сплоченности общества. На тот момент в нашей многонациональной школе несколько лет успешно проводился конкурс красоты и талантов «Этнодива». Его мы и решили масштабировать до уровня поселкового фестиваля, претендуя на окружной грант в направлении «Межнациональное и межконфессиональное согласие», – рассказывает автор проекта директор АНО ДО «Северное сияние» и заместитель директора МБОУ «Фёдоровская СОШ №5» по воспитательной работе Яна Крюкова.

Согласно социальному паспорту образовательного учреждения в этом учебном году в пятой фёдоровской школе учатся дети 28-и национальностей и народностей: от количественно преобладающих русских и ногайцев, до единичных латышей и лакцев.

Проект Яны Крюковой включил цикл мероприятий, которые объединяют творчество, традиции и общение: диалог культур воспитательная служба пятой фёдоровской школы использует как форму сближения представителей разных народов, учит детей уважению и мирному взаимодействию.

В марте 2025 года жюри конкурса на грант губернатора Югры для физических лиц по достоинству оценило проект федоровчан, и уже в октябре на его реализацию школа получила грант в 372 000 рублей.

В этом же месяце Этно-фестиваль стартовал, распахнув двери этно-выставки. В ней, как и в следующих этапах фестиваля были задействованы все школы поселка. С культурным наследием своих народов участников знакомили восемь семей. Каждая представила оригинальное декоративно-прикладное творчество, национальные костюмы, аутентичные аксессуары и предметы быта, отражающие культурное наследие своих народов, подготовила красочное представление.

Компетентное жюри признало победителем семью Ябагиевых, дипломантами II степени – семью Ивановых, III место заняла семья Юсуповых. Поощрительные дипломы вручены семьям Ярыковых, Клюшиных, Азаровых, Брюхачевых и Альгишиевых.

К слову семья Ябагиевых участвовала в полном составе: глава семейства Гамзат Салибиевич, его супруга Альфия Асанбиевна,17-летняя Сабина (10 класс),14-летний Рамазан (8 класс), 12-летняя Дженнет (6 класс) и 6-летняя Айлина (д/с «Умка»).

«Очень захотелось, чтобы о ногайском народе узнали другие. Дети родились здесь, в многонациональном поселке, для нас важно, чтобы они знали свои корни, язык, обычаи. Плюс это возможность собраться дружной семьей, облачиться в нарядные расшитые костюмы и показать свои таланты. Для гостей мероприятия мы приготовили национальные блюда: баурсак и казан боьрек (изделие из теста, обжаренное во фритюре, и вариация пельменей – прим. автора), показали посуду, одежду, серебряные украшения, которые передаются по наследству. Дети выучили народную песню и небольшой танец. А еще мы подготовили небольшой экскурс по старым семейным фотографиям: рассказали о наших ногайских предках – искусных воинах и скотоводах.Этот день показал, насколько мы все разные, и как крепко нас объединяют любовь к своей земле, уважение к соседям», – поясняет старания семьи Альфия Ябагиева.

Следующим этапом стала этно-ярмарка «Рецепт единства». В центре внимания – 15 семей. Атмосферу мероприятия создали гастрономические изыски национальной кухни и по-семейному теплое общение. Здесь главный приз – за яркое воплощение традиций и семейного единства вручен семье Атабаевых, второе место – за не менее впечатляющую презентацию и искреннюю атмосферу заняла семья Юсуповых, семья Бариновых за творческий подход и теплое семейное участие награждена третьим призовым дипломом.Специальными призами за большие старания отмечены семьи Крюковых и Эльмурзаевых.

«В Сургутский район из Узбекистана мы приехали в 2009 году. В северном поселке наша семья выросла до статуса многодетной – сейчас растим пятерых деток. На выставке мы поддержали 2 «б» класс, где учится наш четвертый сын Муаз. Представили плов, приготовленный по семейному рецепту. Впервые такой я готовила на дровах, под чутким наставлением папы. Тогда я училась в пятом классе, в этом возрасте дети в узбекских семьях уже многому обучены: как минимум печь хлеб в тандыре. Конечно, приятно было вместе с сыном продемонстрировать часть нашей культуры. С интересом посмотрели и презентации других семей: в танцах, стихах, а кто-то предлагал к дегустации несколько сортов меда – все было интересно», – рассказывает Нодирахон Атабаева.

В рамках этно-ярмарки организованы веселые конкурсы и увлекательные мастер-классы: в творческой лаборатории желающие погрузились в основы народных ремесел, создавая симпатичные кулоны или брелоки из эпоксидной смолы, покрывая элементами народного орнамента заготовленных деревянных лошадок, складывая из лоскутов хантыйский оберег – куклу «Клюковку».

В преддверии Дня народного единства в школе №5 состоялся необычный праздник: силами коллективов детских школ искусств Фёдоровского и Ульт-Ягуна организована игровая программа с народными играми, забавами и конечно музыкой. Приглашенные ребятишки остались в полном восторге.

Настоящим торжеством многонационального соцветия, красивой одой своим корням стал конкурс красоты и талантов «Этнодива». 15 конкурсанток выступили в двух блоках, согласно возрастным номинациям: начальное звено и среднее/старшее звенья школ. Школьницы не просто демонстрировали природную красоту и индивидуальность, они гармонично слились в хоре творчества, вдохновения и взаимопонимания, с уважением рассказывая об особенностях своего народа, с достоинством и грацией дефилируя в колоритных костюмах, вдохновенно исполняя вокальные и хореографические номера.

В итоге дипломами за достойное участие отмечены Джанет Алиева (кумыкская культура), Ярослава Некрасова (русская культура), Рианна Ахатова (татарская культура); специального приза удостоена Камила Юсупова (узбекская культура); третье и второе места уважаемое жюри отдало представительницам ногайской культуры – Сабине Ябагиевой и Алине Теркалиевой соответственно, звание «Этнодива» в этом учебном году присвоено Анастасии Приблуда (русская культура).

«День был волшебным! Я увидела множество ярких костюмов, услышала удивительные песни на разных языках, каждый рассказ участников открывал чтото новое о традициях гостеприимства и семейных ценностях разных народов. И все девочки относятся к ним с таким трепетом! В каждой культуре есть своя красота, очень хочется, чтобы каждая девочка хоть раз попробовала ее выразить, заявить об уважении к культурному наследию. Рада, что смогла показать стойкость русского духа, соединить почитание исконного и современные стандарты: хотелось, чтобы мое выступление были максимально направлены на то, что любит сегодняшнее поколение. Благодарна всем, кто помог мне добиться этой победы», – делится впечатлениями титулованная семиклассница.

Финальным аккордом фестиваля стал цикл дружественных встреч, направленный на укрепление межкультурного диалога. С февраля 2025-го по май 2026-го года школьники, педагоги и активные родители участвовали в тематических круглых столах с общественными и культурными деятелями, представителями диаспор и религиозных общин.

А также прошло очередное заседание Совета отцов школы (действует с 2023 года) с участием членов регионального отделения ООД «Ветераны России». Обсуждали патриотическое воспитание, роль мужчин в воспитании детей, семейные ценности, взаимодействие родителей и педагогов. В рамках этой встречи зародился новый проект, посвященный семейному участию в комплексах ГТО, организации на базе школ семейных турниров. Завершилась встреча символично – футбольным матчем между командами отцов, ветеранов локальных войн и старшеклассников.

«Главной целью проекта было укрепление нашего многонационального коллектива, традиций в семьях учащихся и организация полезного, яркого досуга. Я с гордостью могу сказать: у нас все получилось! Позади год кропотливой, но интереснейшей творческой работы, который подарил нам надежное содружество как внутри школьной семьи, так и среди образовательных учреждений Фёдоровского.Символично, что реализация проекта совпала с Годом единства, и мы доказали, что, сохраняя корни, умеем смотреть в будущее. Проект доказал: в Югре умеют дружить семьями и ценить культуру добрососедства. Огромное спасибо за поддержку Департаменту образования администрации Сургутского района, образовательным учреждениям нашего поселка, Фёдоровской ДШИ и каждому из партнеров проведенного фестиваля. Мы стали единой большой командой!» – подчеркивает Яна Крюкова.

Справка: АНО ДО «Северное сияние»– это автономная некоммерческая организация, которая с марта 2019 года занимается дополнительным образованием детей и взрослых на территории п.Фёдоровский, а также проводит кружковую и культурно-досуговую деятельность, активно работает и реализует различные проекты, включая творческие мастерские и культурные мероприятия.

Рецепт узбекского плова от семьи Атабаевых:

Подготовьте ингредиенты: мясо, рис (кстати, если выбранный рис «не любит» воду, то плов превратится в кашу; если ваш рис «не любит» масло, то есть опасность сделать блюдо жирным), морковь, лук, растительное масло и зиру. Разогрейте казан. Налейте растительное масло по стенкам казана, чтобы овощи не пригорали. Хорошо промытый рис залейте холодной водой для набухания. Далее нарежьте мясо крупными кусками и обжарьте на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте нарезанный лук, обжарьте его до красноты, потом морковь, все перемешайте и залейте водой. В кипящую жидкость засыпьте рис (остаток воды из него предварительно слейте) и варите его 20 минут на небольшом огне. В почти готовое блюдо добавьте зиру. Если в семье есть любители чеснока, то можно добавить в казан целую головку.

При желании подачу плова можно украсить зёрнами граната, курагой или изюмом.


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27 июня в 11:51, просмотров: 797, комментариев: 0
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