​ФАС против маркетплейсов: что это значит для малого бизнеса?

«Платформенных» предпринимателей может сократиться на 20% до конца года

Продолжаем писать о нелегкой судьбе малого бизнеса. Значительную часть МСП в 2026 году (около 10%) составляют селлеры на маркетплейсах. Их число выросло почти на 50% за последние 2 года и составляет примерно 800 тыс.

Конкуренция стала жестче, да и не все продавцы остаются довольны правилами и требованиями маркетплейсов. Из-за этого число «платформенных» предпринимателей может сократиться на 20% до конца года.

Кстати, пока количество новых регистраций опережает ликвидации, но причины в низком пороге входа и росте ассортимента.

У многих продавцов в текущих условиях перестает «сходиться экономика».

Сказываются дорогие кредиты, кассовые разрывы, бурно растущие региональные селлеры наступают на пятки столичным. А постоянные изменения правил площадок в любой момент могут усугубить ситуацию.

Прошло полгода с того момента, когда Максим Орешкин предупреждал маркетплейсы о «монопольном поведении».В апреле 2026-го ФАС перешла от слов к делу: обоим лидерам рынка выдали официальные предупреждения − за увеличение сроков выплат продавцам, изменение тарифов на логистику уже после приемки товара и привязку стоимости доставки к цене, а не к реальным затратам. Ozon получил еще одно предупреждение − отдельно, за платную маркировку «Оригинал», вводящую покупателей в заблуждение. Срок на устранение нарушений был − до 15 мая.

Дедлайн 15 мая уже прошел. На сегодня известно, что площадки находятся в диалоге с регулятором. Однако конкретики пока мало. Чем закончится этот диалог − станет известно в ближайшее время.

Параллельно с 01.10.2026 года вступает в силу закон № 289-ФЗ: теперь маркетплейсы не смогут менять комиссии без своевременных предупреждений, блокировать продавцов без объяснений и запускать скидки за счет продавца и т.д. Любое изменение, ухудшающее положение продавца, дает ФАС основание для проверки.

Итог?

Маркетплейсы как платформы сами сейчас создают рыночное пространство и устанавливают в нем правила, становятся «регуляторами» внутри рынка. Это уже факт. Вопрос, что с этим делать дальше.

Проблема широко обсуждается. Орешкин предложил переводить зрелые платформы под госуправление как естественные монополии. Эльвира Набиуллина тогда возразила − в пользу конкуренции нескольких игроков.

ФАС готовит полноценное антимонопольное законодательство для цифровых платформ — срок разработки законопроектов установлен к январю 2028 года. Меры включены в утвержденный Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Для бизнеса принципиально важны не сами споры ведомств с площадками, а предсказуемость правил. Именно эта граница определяет инвестиционный климат. Любая резкая смена условий бьет по оборотным средствам и планированию закупок.

А что делать продавцам маркетплейсов прямо сейчас?

1. Внимательно считайте юнит-экономику, прежде чем масштабно начать торговать на маркетплейсах. Читайте оферту, изучайте комиссии и промо-механики.

2. Не начинайте торговлю на заемные деньги, что бы вам ни говорили «гуру» на разных курсах. Многие погорели на этом, особенно в период высоких ставок.

3. Фиксируйте все через личный кабинет. С 2026 года переписка с маркетплейсом официально ведется через платформу — это ваша доказательная база при споре или жалобе в ФАС.

4. Любое одностороннее изменение условий, ухудшающее вашу позицию, теперь можно оспорить. Новый закон дает прямое основание для обращения в антимонопольную службу.

5. Следите за сроками выплат и тарифами на логистику − именно эти пункты ФАС уже признала нарушениями. Если ваши условия изменились после приемки товара − это повод для жалобы.

Вывод. Правила игры постепенно меняются. Пока закон о цифровых монополиях еще пишется, у малого бизнеса уже есть рабочие инструменты защиты. Главное — знать о них и применять.

Почти половина российских компаний с оборотом до 20 млн рублей работает без прибыли, а, по оценке Торгово-промышленной палаты, в первом квартале в такой ситуации оказались уже 65% предприятий. Бизнесмены сталкиваются с падением спроса, дорогими кредитами, ростом налоговой нагрузки и неопределенностью, из-за которой все чаще думают не о развитии, а о том, как сохранить свое дело. Как эта ситуация отражается на Сургуте и Югре, мы обсудили с депутатом Думы города, председателем совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым.


