Рассказываем о законах, которые вступят в силу в апреле 2026 года

Апрель приносит сразу несколько заметных изменений: пенсионерам увеличат выплаты, заемщикам снизят долговую нагрузку, а контроль за тарифами ЖКХ ужесточат. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

1 апреля

Социальные пенсии вырастут

Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Размер индексации рассчитывается на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год. Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Регулирование сервисов рассрочки

Определены правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей. Цена для покупателя будет единой: стоимость товара при покупке таким способом должна соответствовать цене при полной оплате. Также операторам запрещается взимать с покупателей дополнительную плату за предоставление рассрочки. Ее максимальный срок составит шесть месяцев. Реестр таких сервисов будет вести Банк России.

Развитие медицинских исследовательских центров

Организации, подведомственные федеральным или региональным органам исполнительной власти и осуществляющие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность, смогут получить статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Критерии его присвоения, а также порядок деятельности НМИЦ определит Правительство РФ. Центры будут заниматься вопросами внедрения современных методов профилактики, диагностики, лечения заболеваний и медицинской реабилитации, развития науки и инноваций в сфере здравоохранения.

Защита прав заемщиков

Максимальный размер начислений − процентов, неустойки, комиссии − по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается с 130 % до 100 % от суммы основного долга. Таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа. Закон направлен на снижение долговой нагрузки на граждан.

Повышение требований к резидентам ТОР и СЭЗ

Повышаются требования к резидентам и участникам специальных и особых экономических зон, а также территорий опережающего развития, необходимые для применения ими налоговых льгот. Так, в частности, в течение трех лет они не должны более двух раз быть привлечены к административной ответственности за непредоставление бухгалтерской отчетности, а также должны выполнять отдельные обязательства, установленные соглашением об осуществлении деятельности.

Защита научных исследований

Усиливается контроль за научными исследованиями с иностранным участием. Субъекты научной и инновационной деятельности − НИИ, вузы и компании − должны передавать в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ЕГИСУ НИОКТР) сведения о планируемых исследованиях и экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или организаций.

Расширение полномочий ФСБ

Органы ФСБ России смогут безвозмездно получать копии баз данных или их частей от любых организаций, если информация необходима для обеспечения безопасности, осуществления оперативно-разыскной деятельности или выполнения иных предусмотренных законом обязанностей. Данные должны будут уничтожаться по достижении целей их получения. Также должны соблюдаться требования законодательства о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.

3 апреля

Усиление контроля за тарифами в сфере ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба получает возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов с целью приведения их в соответствие с законодательством. Основанием для этого послужит неоднократное неисполнение властями региона решений ФАС.

Ответственность за нарушения при регулировании тарифов

Должностным лицам региональных органов власти в области регулирования цен и тарифов будет грозить дисквалификация на срок до трех лет за неоднократное игнорирование решений ФАС России без альтернативы в виде штрафов.

Гарантии для многодетных

Перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополняется бесплатно предоставленным земельным участком. Нельзя также будет изымать автомобиль, если он единственный в семье.

26 апреля

Упрощение оформления гражданства детей по рождению

Подать заявление об оформлении российского гражданства, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России можно дистанционно, в электронной форме. Также расширен перечень лиц, имеющих право подать такое заявление. К ним отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.

Информация взята с сайта duma.gov.ru