Рассказываем, как коммунальные платежи в Сургуте и Югре стали источником конфликтов

Открываешь квитанцию, а вместо привычной суммы видишь цифры, которые вызывают больше вопросов, чем ответов. Именно так описывают свою ситуацию жители Сургута, столкнувшиеся с резким ростом платежей за электроэнергию и отопление. Почему в одинаковых квартирах счета разные, как работают коэффициенты в расчетках и из чего складывается рост платежей ‒ рассказываем в этой статье.

«Суммы разные, дом один»: жители не понимают начисления

Поводом для нового обсуждения коммунальных платежей в Сургуте стала жалоба, которая поступила в редакцию siapress.ru от жителей многоквартирного дома по адресу улица Быстринская, 2. По словам горожан, в декабрьских квитанциях за 2025 год они увидели существенный разброс начислений за отопление и электроэнергию.

«Дом относится к типовой застройке ‒ «трехлистник», квадратура квартир в подъездах одинаковая, а суммы в квитанциях за отопление значительно различаются», ‒ поделился горожанин Максим П.

На скриншотах из домового чата жильцы делятся друг с другом суммами из декабрьских квитанций за отопление. Фото: siapress.ru

В переписке видно, что начисления в одном и том же доме различаются, из-за чего у жителей возникают вопросы.

Также жительница другого района Сургута привела корреспонденту конкретные примеры начислений, которые, по ее словам, получили она сама и ее знакомые:

квартира площадью 60 кв. м ‒ начисление за отопление 5 600 рублей;

квартира 44,9 кв. м ‒ около 4 300 рублей;

квартира 46 кв. м ‒ 3 070 рублей;

квартира 75 кв. м ‒ около 4 800 рублей.

После этих примеров у горожанки сложилось мнение, что размер платежа за отопление не всегда напрямую зависит от площади квартиры, так как в более просторном жилье сумма оказалась ниже, чем в квартире с меньшей площадью.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция направила официальный запрос в ООО «Югорский РИЦ»(ЮРИЦ) ‒ организацию, отвечающую за начисление платы за коммунальные услуги. Там пояснили, что расчет платы за отопление по дому на Быстринской, 2 производится по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ) и в строгом соответствии с постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011. Также ЮРИЦ привел формулу расчета.

«Таким образом, сумма платежа пропорциональна площади каждой конкретной квартиры», ‒ резюмировали в организации.

Что касается заявленного жителями «разброса» сумм, в компании привели собственные примеры начислений по дому:

«Сравним начисления по нескольким квартирам на Быстринской, 2:

– квартира площадью 44,8 кв. м – начисление за отопление составило 4 233 рублей;

– квартира 44,7 кв. м – 4 232 рублей;

– квартира 44,6 кв. м – 4 214 рублей;

– квартира 14 кв. м – 1 300 рублей.

Начисление по услуге отопления за декабрь 2025 года в квартире с самой большой площадью 45,2 кв. м – 4 270,85 рублей.

Из вышеуказанных примеров видно, что по данному дому нет существенного разброса сумм в начислениях за отопление при сопоставимой площади квартир».

В ЮРИЦ также добавили, что сравнение, приведенное жителями, «нельзя считать корректным», так как оно не учитывает точную площадь и технические особенности помещений. Кроме того, дом на Быстринской, 2 не оборудован индивидуальными приборами учета тепла, поэтому все начисления ведутся исключительно по общедомовому счетчику, который, по данным ЮРИЦ, исправен и регулярно проверяется. Обслуживание ОДПУ осуществляет управляющая компания УК «ДЕЗ ВЖР».

Дополнительная проверка начислений по запросу редакции, как утверждают в ЮРИЦ, нарушений не выявила, перерасчет не требуется, а все расчеты соответствуют действующему законодательству.

Чтобы понять, могли ли сами тарифы стать причиной разницы в суммах, редакция также обратилась в Региональную службу по тарифам ХМАО (РСТ Югры). В ведомстве пояснили, что в пределах одного многоквартирного дома должны применяться единые тарифы на тепловую энергию, установленные для конкретной теплоснабжающей организации.

«Разница в начислениях платы за отопление в пределах одного многоквартирного жилого дома вызвана исключительно разным объемом потребления тепловой энергии», ‒ указали корреспонденту siapress.ru в РСТ Югры.

Также в службе напомнили, что рост тарифов на тепловую энергию в Сургуте в 2025 году произошел с 1 июля и составил 9%, что не превысило установленный федеральными и региональными властями индекс платы граждан.

Таким образом, формально ‒ по документам и расчетам ‒ начисления признаны корректными, тарифы едиными, приборы учета исправными. Однако на практике у жителей остается главный вопрос: почему квитанции за декабрь выглядят такими разными и почему разобраться в них без специальных знаний практически невозможно.

На этом фоне обсуждение выходит за рамки одного дома и затрагивает систему коммунальных расчетов в целом.

Какие объяснения от властей были ранее

В конце 2024 года жители Сургута начали массово получать квитанции с непривычно высокими суммами ‒ сначала за отопление, затем и за электроэнергию. В нескольких домах рост платежей объясняли переходом на начисления по нормативам из-за неисправных общедомовых приборов учета. Так, под риск повышенных счетов попали жители домов на улице Игоря Киртбая, Югорский тракт и проспект Мира: их УК не передавали показания ОДПУ и не обеспечили их работоспособность, из-за чего ресурсники выставили плату сразу за несколько месяцев по нормативу.

С января 2025 года в Югре вступила в силу новая система дифференцированных тарифов на электроэнергию, при которой стоимость киловатта стала зависеть от объема потребления. Власти и эксперты подчеркивали, что изменения направлены на борьбу с перекрестным субсидированием и нелегальным коммерческим потреблением — в том числе майнингом в жилых домах, и уверяли, что большинство обычных семей повышения не почувствуют.

Однако уже в феврале 2025 года в СМИ начали поступать жалобы от жителей Югры, получивших счета за электроэнергию в два-три раза выше привычных, особенно это коснулось частных домов и негазифицированных территорий с электроотоплением. В ответ региональные власти признали проблему и пообещали добиваться корректировок на федеральном уровне, указывая на специфику северных регионов и длительный отопительный сезон.

При этом официальная позиция оставалась неизменной: новые тарифы не должны были ударить по «обычным» потребителям.

В том же феврале 2025 года в Госдуме прошло специальное совещание, посвященное резкому росту платежей за электроэнергию в северных регионах, в том числе в Югре. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный тогда сообщил, что подготовлен проект постановления Правительства РФ о расширении применения сезонного коэффициента к дифференцированным тарифам.

Речь шла о введении повышающего коэффициента 1,8 для домов с электроотоплением ‒ независимо от уровня газификации региона, но только на период отопительного сезона. Документ также предусматривал пересмотр тарифов субъектами РФ и обязательный перерасчет платы за январь-февраль 2025 года. Позднее правительство России официально утвердило эти изменения.

В Югре новые правила были закреплены распоряжением Региональной энергетической комиссии от 28 февраля 2025 года. В отопительный период для домов с электроотоплением установили расширенные диапазоны потребления с учетом коэффициента 1,8: до 7 020 кВт/ч ‒ первый диапазон, до 10 800 кВт/ч ‒ второй. Именно эти изменения должны были снизить нагрузку на владельцев частных домов и негазифицированных территорий.

В начале марта представители Югорского РИЦ подтвердили, что перерасчет платы за электроэнергию для домов с электроотоплением будет произведен задним числом ‒ с 1 января 2025 года, при условии подтверждения права собственности и наличия электроотопительных установок. При этом в компании отдельно отметили, что за пределы первого диапазона в зоне деятельности энергосбытовой компании «Восток» попали менее 1% лицевых счетов, а после введения сезонных коэффициентов их доля должна сократиться еще сильнее.

Таким образом, к весне 2025 года власти фактически признали: изначальная модель дифференцированных тарифов не учла региональную специфику и привела к резкому росту платежей для части населения, что потребовало срочной «донастройки» системы.

Тот самый плановый рост тарифов

Отдельным фоном для всех коммунальных конфликтов 2024-2025 годов стал плановый рост тарифов на ЖКУ, который затронул как Югру, так и Сургут.

В 2025 году индексация тарифов была разделена на два этапа. С января по июнь 2025 года тарифы оставались без изменений, на уровне конца 2024 года. Основной рост произошел с 1 июля 2025 года и составил в среднем 9%, с возможным отклонением до +2,1% в отдельных муниципалитетах округа.

Наиболее заметно подорожали ключевые коммунальные услуги:

Отопление и горячее водоснабжение

В Сургуте после индексации стоимость тепловой энергии выросла с 2 365,79 рубля до 2 578,7 рубля за гигакалорию.

Холодное водоснабжение и водоотведение

Сургутский филиал АО «Горводоканал» установил новые тарифы с 1 июля 2025 года:

холодная вода ‒ 66,73 рубля за кубометр,

водоотведение ‒ 71,42 рубля за кубометр.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

С июля 2025 года тариф на вывоз мусора в Сургуте вырос до 155,4 рубля с человека в месяц.

Электроснабжение

Для жителей домов с электроплитами стоимость электроэнергии увеличилась до 2,95 рубля за кВт/ч, для потребителей без электроплит ‒ до 4,22 рубля за кВт/ч.

В совокупности эти изменения привели к росту общей суммы в платежках. По оценкам экспертов рынка недвижимости, в Ханты-Мансийске и Сургуте средняя «коммуналка» для однокомнатной квартиры площадью около 35 кв. м выросла на 630-720 рублей в месяц, в зависимости от дома, управляющей компании и фактического потребления ресурсов.

Согласно скорректированному прогнозу Минэкономразвития РФ, повышение тарифов продолжится и в последующие годы:

‒ с 1 июля 2026 года ‒ на 9,8%,

‒ с 1 июля 2027 года ‒ на 7,9%,

‒ с 1 июля 2028 года ‒ на 5,9%.

Таким образом, даже без учета разовых ситуаций ‒ неисправных счетчиков, нормативных начислений или дифференцированных тарифов на электроэнергию ‒ платежи за коммунальные услуги в Югре объективно растут из года в год.

Напомним, с 1 января 2026 года в Сургуте для абонентов СГМУП «Горводоканал» стоимость холодного водоснабжения теперь составляет 67 рублей 84 копейки за кубометр, а плата за водоотведение ‒ 70 рублей 56 копеек за кубометр.

Почему рост тарифов вызвал вопросы

В 2024-2025 годах рост тарифов в Югре происходил в рамках утвержденных индексов и действующих решений. Повышение объяснялось инфляцией, ростом издержек ресурсоснабжающих организаций и общей тарифной политикой, действующей по всей России.

При этом в указанный период совпало сразу несколько изменений в сфере ЖКХ, среди них ‒ плановая индексация коммунальных услуг, переход на дифференцированные тарифы на электроэнергию, начисления по нормативам в домах с неисправными общедомовыми счетчиками, а также появление новых расчетных механизмов и коэффициентов. В результате структура платежей стала сложнее.

Жители начали задаваться вопросами о том, как именно формируется итоговая сумма в платежке, какие показатели на нее влияют и почему начисления отличаются в похожих домах и квартирах. Эти вопросы возникали даже в тех случаях, когда расчеты выполнялись по действующим правилам.

В официальных разъяснениях причины изменений чаще всего связывали с борьбой с перекрестным субсидированием, серым потреблением и нелегальным майнингом. При этом рост платежей затронул не только тех, кто использует электроэнергию в коммерческих целях, но и обычные домохозяйства, в том числе в многоквартирных домах.

Постепенно обсуждение стало выходить за рамки конкретных тарифов и отдельных квитанций. Все чаще внимание стало смещаться к тому, как устроена система управления коммунальной инфраструктурой и как формируются доходы в этой сфере.

Кому принадлежит коммунальная инфраструктура Югры

Осенью 2025 года тема коммунальных тарифов получила продолжение на федеральном уровне. Генпрокуратуры России потребовала обратить в доход государства активы, связанные с уральскими бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

По версии надзорного ведомства, в разные годы предприниматели получили контроль над крупными энергетическими и коммунальными компаниями в УРФО. Речь идет о периоде их работы и взаимодействия со структурами РАО «ЕЭС России». В числе активов, упомянутых прокуратурой, названы и структуры, работающие в Югре, в том числе энергосбытовая компания «Восток», «Сургутские городские электрические сети», «Нижневартовская энергосбытовая компания», «ЮТЭК – Региональные сети», банк «Агропромкредит» и другие организации энергетической и коммунальной сферы.

Как следует из исковых заявлений, указанные компании образуют связанную систему, охватывающую энергосбыт, сетевую инфраструктуру и финансовые структуры в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. По версии прокуратуры, контроль над этими активами позволил группе компаний занять доминирующее положение на региональных рынках энергоснабжения.

В надзорном ведомстве также указывают, что обязательства по модернизации коммунальной инфраструктуры в ряде случаев выполнялись не в полном объеме, а деятельность компаний велась с использованием тарифных доходов и государственных субсидий. Эти обстоятельства стали основанием для подачи исков.

В ноябре 2025 года Генпрокуратура подала новый иск на сумму более 30 млрд рублей, расширив круг ответчиков и потребовав ареста имущества и счетов компаний, связанных с Биковым и Бобровым. Ранее суд в Екатеринбурге уже удовлетворил аналогичный иск и постановил изъять в пользу государства более 80 компаний.

Таким образом, в центре разбирательств оказалась не отдельная компания, а целая группа организаций, работающих в сфере энергетики и ЖКХ и задействованных в управлении коммунальной инфраструктурой нескольких регионов, включая Югру.