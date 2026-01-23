Власти Сургута признали проблему дворов, выпавших из обслуживания

Власти Сургута заявили, что готовы устранить проблему дворов, которые фактически остались без обслуживания из-за ошибок межевания. Речь идет о ситуациях, когда придомовая территория формально не закреплена ни за управляющей компанией, ни за городом, из-за чего возникают перебои с уборкой снега. Один из таких примеров − двор многоквартирного дома №56 по улице Ленина, жители которого обратились в редакцию в siapress.ru.

«Проблема, которая не решается. Управляющая компания отказывается полностью чистить двор от снега. <…> Департамент градостроительства Сургута этим летом изменил план межевания земельного участка, и теперь территория, где мы живем, не относится к нашему дому. Управляющая компания отказывается ее чистить, ну и, соответственно, город тоже ничего не чистит, ничего не вывозит. Вопрос уже с начала зимы висит в воздухе, а снега у нас все больше и больше. Мы не один такой двор. На Ленина нас много. Говорят, по всему городу таких домов − около 150», − рассказала жительница дома Диана Ш.

По словам собственников, двор оказался буквально разделен на две части: одну убирают, другая остается заваленной снегом. Жители утверждают, что из-за этого затруднен проезд транспорта, в том числе экстренных служб.

«Исходя из фото, УК чистит только около подъездов и возле камер, откуда вывозится мусор. Перепад между убранной территорией и дорогой вдоль всего дома составляет более 30 сантиметров. В такой ситуации к нам во двор не сможет заехать ни скорая, ни пожарная техника. И вот фото территории, которую нам сегодня почистила УК. То есть только возле 8, 9, 10 подъездов и сбоку дома», − добавила горожанка.

Что говорит управляющая компания

В управляющей компании «СургутСервис» корреспонденту siapress.ruсообщили, что обслуживают территорию строго в пределах сформированного и поставленного на кадастровый учет земельного участка площадью 1 664 квадратных метра. Проезды, парковки и тротуары в эти границы не входят.

«Если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля находится в собственности публично-правового образования», − пояснил директор ООО УК «СургутСервис» Владимир Лосев.

В УК напомнили, что изменение или расширение границ земельного участка возможно только по решению общего собрания собственников, принятому не менее чем двумя третями голосов.

«…о чем жители собственники были уведомлены 13.10.2025, однако никаких действий по проведению общего собрания от них не последовало», − говорится в сообщении компании.

По словам «СургутСервис», в декабре механизированная уборка снега была выполнена в границах земельного участка − возле подъездов 8, 9 и 10 и с торца дома. А после обращения департамента городского хозяйства 31 декабря проведена патрульная очистка прилегающего проезда и парковки.

Что говорит администрация

Согласно официальному ответу мэрии, обязанности по содержанию и уборке придомовой территории возложены на управляющую компанию, обслуживающую дом №56. При этом внутридворовой проезд и парковка вдоль дома не являются муниципальной собственностью и не состоят на балансе дорожных служб, а значит, у города нет правовых оснований тратить бюджетные средства на их содержание

Администрация также сообщила, что обращений от жителей дома №56 по вопросу уборки двора в мэрию и департамент архитектуры ранее не поступало, а транспортная доступность для экстренных служб, по информации властей, обеспечена.

Однако, в ответе подчеркивают, что для дома №56 планируют устранить технические ошибки в проекте межевания микрорайона 11 и провести корректную постановку земельного участка на государственный кадастровый учет с учетом фактически используемой придомовой территории.

«С целью формирования земельного участка под дом № 56 будут устранены технические ошибки в проекте межевания территории микрорайона 11 и проведены работы по корректной постановке данного земельного участка на государственный учет под домом № 56», − указал siapress.ruзаместитель главы города Артём Кириленко.

Для подобных случаев в мэрии действует рабочая группа, которая рассматривает ситуации, связанные с техническими и реестровыми ошибками после корректировок документации по планировке территории. По словам властей, проекты межевания всех застроенных территорий города утверждены, а возникающие проблемы решаются по мере поступления обращений.

В случае с домом на Ленина власти уже выстроили взаимодействие с управляющей компанией и определили, кто будет заниматься уборкой снега на время разбирательств. Сейчас эти обязанности возложены на УК, однако для проведения работ коммунальщикам приходится каждый раз организовывать общее собрание собственников. Как передает «СургутИнформ-ТВ», что к марту вопрос с межеванием двора на Ленина, 56 будет решен, после чего порядок обслуживания территории изменится.