Ученые объяснили, что такое постпраздничный синдром и как помочь организму без стресса войти в рабочий ритм

Первые рабочие дни после новогодних праздников для многих превращаются в настоящее испытание. Снижается концентрация, появляется апатия, тревожность и ощущение, что сил не хватает даже на привычные задачи. О том, почему длинные каникулы выбивают из рабочего режима и как правильно пережить этот период, рассказали эксперты Пермского Политеха.

Праздники как передышка, или нет?

Новогодние каникулы многие воспринимают как шанс восстановить силы после напряженного года. Конец декабря для большинства – это отчеты, дедлайны и попытка закрыть все незавершенные дела. К моменту праздников усталость накапливается не только физически, но и эмоционально.

«Это системная нагрузка, затрагивающая и когнитивные, и эмоциональные ресурсы личности, определяя этот период как крайне непростой. Многие начинают испытывать переутомление, остро переживают из-за нарушения баланса между личной жизнью и карьерой. Предстоящие праздники видятся как возможность восстановить баланс, отдохнуть, накопить силы», – отмечает старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Людмила Талипова.

Однако ожидания от отдыха часто не совпадают с реальностью. В попытке компенсировать усталость люди резко меняют привычный режим: больше спят, меньше двигаются, отказываются от умственной нагрузки и позволяют себе полное бездействие. Такой отдых кажется логичным после напряженного года, но он заметно отличается от привычного образа жизни и требует от организма быстрой адаптации при возвращении к рабочим будням.

Резкая смена образа жизни, сна и питания в праздничные дни может обернуться стрессом для организма и психики. Вместо ощущения восстановленности человек сталкивается с упадком сил и потерей мотивации – состоянием, которое специалисты называют «постпраздничным синдромом».

Что такое «постпраздничный синдром» и откуда он берется?

По словам Людмилы Талиповой, одной из ключевых причин этого синдрома являются завышенные ожидания. Новому году традиционно придают особый смысл – как символу обновления, «нового старта» и перемен к лучшему. Однако реальность редко соответствует этим ожиданиям, и возвращение к привычным будням вызывает разочарование.

«С физиологической точки зрения, предвкушая событие, организм вырабатывает гормоны счастья: серотонин и дофамин. В этот период, кажется, что все возможно, мы полны сил и энергии. Но затем на их место из-за когнитивной перегрузки во время самого праздника приходит кортизол – гормон стресса. Он вызывает ощущение тревоги и пустоты, сопровождающееся эмоциональным спадом», – объяснила она.

Дополнительную роль играет и информационная среда. В последние годы образ Нового года как начала «новой жизни» активно поддерживается рекламой, соцсетями и контентом блогеров. Публикации с «итогами года», картами желаний и демонстрацией успехов усиливают разрыв между ожиданиями и реальностью.

Еще одним фактором специалисты называют нарастающее отчуждение от работы. В условиях кризиса трудовой мотивации возвращение к нелюбимой или не приносящей удовлетворения деятельности после праздников ощущается особенно болезненно, добавил заведующий кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Когалымского филиала ПНИПУ, кандидат социологических наук Михаил Ермаков.

Что происходит с мозгом во время отдыха и почему без него он «ломается»

Когда человек наконец выходит на отдых после длительного напряжения, организм начинает перестраиваться на восстановление. Снижается уровень гормонов стресса – кортизола, адреналина и норадреналина, которые долгое время поддерживали концентрацию и работоспособность, но одновременно истощали ресурсы нервной системы. На смену им приходит состояние физиологического торможения: мозг успокаивается, напряжение уходит, появляется ощущение расслабления.

«Во время отдыха и, в особенности, сна межклеточное пространство в мозге расширяется на 60%, и спинномозговая жидкость, как мощный поток, буквально промывает ткань мозга, выводя токсины. Без качественного отдыха этот «мусор» накапливается, нарушая работу нейронов», – прокомментировал кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ Сергей Солодников.

Также в период отдыха клетки, отвечающие за изоляцию нервных волокон, обновляют миелиновые оболочки, благодаря чему сигналы между нейронами снова начинают передаваться быстрее. Именно поэтому после качественного отдыха человеку легче сосредотачиваться, быстрее принимать решения и возвращаться к привычному темпу умственной деятельности.

Дополнительный эффект отдыха связан и со сном, но здесь важна мера. Кратковременный «долгий» сон в выходные действительно может частично компенсировать недосып рабочей недели. Однако попытки «выспаться впрок» во время длинных праздников дают обратный результат.

Как рассказал Сергей Солодников, при резком смещении режима сна сбиваются биологические часы. В результате аденозин – вещество, которое сигнализирует мозгу об усталости, – продолжает активно воздействовать на рецепторы даже после пробуждения. Это тормозит работу нервной системы, снижает концентрацию и когнитивные функции, а также может усиливать чувство голода из-за энергетического дефицита.

Как правильно отдыхать, чтобы восстановиться, а не устать еще больше?

Эксперты подчеркивают: универсального сценария отдыха не существует – все зависит от его продолжительности. Короткая передышка на один-два дня лучше всего работает в формате пассивного восстановления.

«А вот при длительном отпуске, например, как новогодние праздники, пассивный отдых, при условии, что человек практически здоров, будет вреден. Когда мы меньше двигаемся, больше едим и исключаем активную умственную деятельность, нарушается нормальная работа сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, образуются застойные явления в легких. При этом, здоровый человек может не ощущать для себя никаких болезненных или неприятных эффектов, но они будут накапливаться в организме из раза в раз при повторении сценария длительного пассивного отдыха», – отмечает Сергей Солодников.

Физиологи давно пришли к выводу, что лучший отдых – это не полный покой, а смена деятельности. После интенсивной умственной работы полезно переключаться на физическую активность. Это может быть спорт, прогулки, танцы, плавание, катание на лыжах или коньках, уход за домашними животными. Важный критерий – не нагрузка как таковая, а удовольствие, которое человек получает от процесса, делится Людмила Талипова.

При этом специалисты обращают внимание: иногда мозгу полезно просто поскучать. Во время работы активно задействована центральная исполнительная сеть мозга, отвечающая за концентрацию и решение задач. Когда внешняя нагрузка исчезает, и человек не фокусируется на стимуляции извне, включается сеть пассивного режима работы мозга. Это состояние свободного «блуждания мыслей», размышлений и воспоминаний играет ключевую роль в развитии креативности, самоидентичности и эмоционального интеллекта.

Однако важно различать настоящий отдых и его имитацию. Как подчеркивает Людмила Талипова, цифровое «ничегонеделание» – бесконечный скроллинг соцсетей и просмотр видео – не дает мозгу восстановиться. В этот момент он продолжает активно перерабатывать информацию, а значит, не выходит из рабочего режима.

Почему выход на работу после праздников – это почти всегда стресс?

Даже если человек любит свою работу, возвращение к рабочим задачам после длительного отдыха почти неизбежно сопровождается стрессом. Причина – в физиологии. Во время отпуска меняется гормональный фон и сбиваются привычные биоритмы: мозг переходит в режим рассеянного внимания, снижается уровень дофамина, отвечающего за мотивацию и концентрацию, и повышается уровень серотонина – гормона расслабления и удовольствия.

В таком состоянии резкое погружение в рабочий ритм становится серьезной нагрузкой для нервной системы, объясняет Сергей Солодников. Даже при отсутствии психологического дискомфорта организм воспринимает это как стресс.

Как правило, на восстановление уходит от трех до семи дней – именно столько требуется, чтобы вернуться в ресурсное состояние.

«Но, если потеря интереса к жизни, неспособность справляться даже с простыми делами затягивается на недели, это может быть признаком серьезных расстройств, таких как апатия и депрессия, требующих помощи специалиста», – предупреждает Талипова.

Полностью избежать постпраздничного синдрома невозможно, но его проявления можно заметно смягчить. Эксперты рекомендуют несколько шагов, которые помогут мягче вернуться к рабочему ритму после праздников:

Начать с разумного планирования. Четкие и посильные цели снижают тревожность и помогают вернуть ощущение контроля над рабочими задачами.

Делать короткие паузы в течение дня. Их можно заполнить чем-то приятным – прогулкой, разговором, музыкой или небольшим отдыхом.

Постепенно наращивать нагрузку. В первый день достаточно выполнить около 50% привычного объема задач, сосредоточившись на планировании и общении с коллегами. На второй и третий дни нагрузку можно увеличить до 70%, а к концу недели – почти полностью вернуться к обычному ритму работы. Такой подход снижает риск выгорания и помогает сохранить мотивацию.

Устроить «церемонию закрытия праздников». Перед первым рабочим днем специалисты советуют навести порядок дома, подготовить одежду и составить короткий список дел – это сигнал для мозга о смене режима.

Не требовать от себя прежней продуктивности сразу. В первую неделю после длительного отдыха нормой считается работоспособность на уровне 60-70% от обычной. В этот период мозг физиологически перестраивается, меняется его возбудимость и биохимия, и принятие этого факта помогает избежать лишнего давления на себя.