Поздравление председателя Думы города Сургута Александра Олейникова с Новым годом

Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий 2025 год подарил нам много важных и значимых событий: мы торжественно отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и продолжаем вместе уверенно идти к новой Победе…

Совсем недавно отпраздновали 95-летие нашего уникального Ханты-Мансийского округа – Югры, летом отметили 60-летие со дня присвоения Сургуту статуса города. Все эти важные даты объединяют нас и помогают осознать важность нашего единения. Такой же сплоченности потребует от нас и наступающий год: мы должны быть едины в отстаивании интересов нашей страны.

Пусть наступающий год станет годом новых возможностей, новых идей и планов. Это семейный праздник, и я от всей души желаю, чтобы в вашем доме царили вера, надежда, любовь, и наполняли вашу жизнь добрыми событиями и новыми смыслами!