Рассказывает эксперт компании «Этажи»

В 2022 году количество заявок на межрегиональные сделки в компании «Этажи» выросло на 15% относительно 2021-го. При этом, как отмечает Полина Фукса, руководитель межрегионального направления компании «Этажи» в Сургуте, отчетливо виден спрос на инвестиционную недвижимость за рубежом.

Сейчас через «Этажи» можно приобрести недвижимость более чем в 10 странах мира, в том числе, в туристических и тропических уголках — ОАЭ, Турции, Северном Кипре. Новейшим направлением стал Таиланд. Сейчас расскажем, почему он так привлекателен для инвесторов.

Стабильная экономика, крепкий бат

Таиланд — страна с развивающейся экономикой. По данным The Bangkok Post, она вторая по величине среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Для Таиланда основными являются три сферы: туризм, промышленность и сельское хозяйство.

В 2021 году туризм стагнировал из-за пандемии, но экономика страны все равно показала рост на 1,5%, до $505 млрд. За прошлый год статистики по ВВП еще нет. Однако, по прогнозам министра финансов Таиланда Архома Термпиттаяпайсита, она должна вырасти на 3-3,5% в 2022-м и на 3-4% в 2023 году. Прогноз Азиатского банка развития по Таиланду более умеренный — рост на 2,9%, но в 2023 году экономисты ожидают скачок ВВП на 4,2%.

Этому, по мнению экспертов, способствует новый туристический бум, который начался в 2022 году после снятия в стране антиковидных ограничений.

«При этом даже два года пандемии не смогли ослабить бат. По данным биржевого портала Trading Economics, по итогам февраля 2023 года годовая инфляция в стране составила всего 3,7%. Напомним, в России инфляция на конец февраля составила 11,01% годовых, а цель ЦБ РФ по этому показателю — 4%. Так что, бат — это одна из самых крепких валют Азии. Получать доход в ней более чем надежно», — комментирует Полина Фукса.

Доход от недвижимости может составить 60%

В зависимости от инвестиционного плана доходность может варьироваться от 8 до 60% и выше. В Таиланде два основных типа сдачи: индивидуальный и «рентал пул» (rental pool).

В первом варианте, например, застройщики острова Пхукет дают гарантированную доходность от 5 до 8% годовых. Из условий: управляющая компания берет на себя все заботы по сдаче квартиры в аренду и ее обслуживанию. Также можно будет самому жить в квартире до 15 дней в год.

«Во втором варианте квартиры объединяют в пул и весь доход, полученный от сдачи этого пула, делят равномерно между собственниками, — поясняет эксперт. — В таком варианте, если апартаменты пустовали, доход от аренды все равно будет. Однако сверхдохода — например, если квартира пользовалась повышенным спросом — вы уже не получите, придется делиться со всеми в пуле. Это вариант "синицы в руках", достаточно стабильный».

При этом местные управляющие компании обещают, что доход от фактической сдачи квартиры в аренду начинается от 60%. УК самостоятельно формирует пулы квартир, берет на себя задачи по заселению и обслуживанию гостей от лица собственника. В рамках этого плана можно жить в квартире до 30 дней в год.

Рынок только разогревается

В 2019-2020 годах, по данным Банка Таиланда, в стране стартовали стройки по 109-111 тыс. домов ежегодно. В 2021 году количество новостроек резко сократилось до 72,4 тыс. — сказались последствия пандемии, но в 2022-м снова начался рост — заложили 84,5 тыс. домов.

«У некоторых инвесторов возникают опасения: сейчас на местный рынок придут наши соотечественники, скупят всю недвижимость, и кому она будет нужна? Но, отмечу, среди россиян недвижимость в Таиланде еще не так популярна, как в Турции или ОАЭ. В „бетон“ Таиланда инвестируют в основном европейцы, американцы и китайцы. Так что еще есть время найти свои апартаменты и освоится на рынке», — отмечает Полина Фукса.

Опасаться, что недвижимость обесценится, тоже не стоит. На островах место под застройку ограничено, да и на материке самая привлекательная земля — на побережье — тоже не бесконечна, рано или поздно застройка прекратится, что будет только подогревать цены.

Легко купить

В Таиланде, отмечает эксперт, большой спектр предложений недвижимости: от кондо — апартаментов в домах совместной собственности (кондоминиумах), до вилл.

Выбрать объект можно всего за 1–2 дня. Затем надо будет определиться со способом оплаты. Можно оплатить недвижимость полностью или в рассрочку на время строительства дома. Потом зарезервировать объект — обычно надо внести 5–10% от стоимости. И финал: оплатить и подписать договор купли-продажи — этот процесс займет примерно 7 дней.

Оплатить квартиру в новостройке в Таиланде можно 5 способами:

банковским переводом,

SWIFT-переводом,

криптовалютой,

наличным расчетом,

с помощью местного счета.

Цены от $135 тыс. за новостройку

Цены на апартаменты в новостройках Таиланда стартуют от $100 тыс., но таких лотов не очень много. Гораздо проще найти недвижимость за $135-140 тыс.

Например, от $135 тыс. можно приобрести апартаменты в кондоминиуме на Пхукете. В комплексе есть бассейн и сад, вид открывается на горы, а в 700 метрах находится пляж Банг Тао. Девелопер обещает доход до 12% годовых в течение 3 лет. Стать дом обещают в первом квартале 2023 года.

Есть варианты и с еще более богатой инфраструктурой и сроком сдачи в середине 2024 года. Это резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао. Гарантированный доход — 6% годовых в течение 5 лет. Цены стартуют от $210 тыс.

«Эксперты помогут подобрать наиболее доходную недвижимость, а также на протяжении всей сделки будут вас сопровождать. Расскажут, чем отличаются типы владения недвижимостью в Таиланде — фрихолд с правами собственности и лизхолд с правами владения, помогут понять, какой вариант будет выгоднее для вас. Расскажут, какие налоги необходимо платить, и договорятся об условиях рассрочки, если она необходима. „Этажи“ открывают новый мир для российских инвесторов — с таким же комфортом, как дома», — резюмировала Полина Фукса.