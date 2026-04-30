65 лет назад Иван Захаров получил билет члена Союза журналистов СССР – первый в поселке Сургут

В 1948 году, когда семья Александры и Прокопия Захаровых приехала в Сургут, их младший сын Иван после окончания Самаровской школы ФЗУ получил направление на Сургутский рыбоконсервный комбинат. В цехе флота 19-летний судовой плотник делал суденышки, ремонтировал катера, которые бороздили обские просторы. Был молотобойцем, работал маховой пилой, заготовлял лед и строевой лес. Но долго на комбинате работать не пришлось, так как получил направление в распоряжение райкома комсомола. По профсоюзной линии был избран председателем рабочкома Сургутского леспромхоза, затем – секретарем комсомольской организации МТС (машинно-тракторной станции).

Иосиф Соколов с семьей

И где бы ни трудился Иван Захаров, он писал заметки о своих коллективах в местную и окружную газеты. К примеру, его статья «Подготовка к сезону лесозаготовок – первейшая обязанность» датирована 4 сентября 1952 г., а самый первый репортаж - о постижении основ марксизма-ленинизма - двумя годами раньше.

«Вскоре нашу МТС ликвидировали, а меня райком партии направил на работу в редакцию местной газеты «К победе коммунизма». Там работал почти 30 лет, прошел все должности – был корректором и кассиром, литературным сотрудником и заведующим отделом, а с 1965 по 1985 годы работал заместителем редактора газеты», - рассказывал Иван Прокопьевич.

За время его многолетнего служения любимому делу, сменилось немало редакторов. Вспомним первых.

Иосиф Прокопьевич Соколов приехал в Сургут в 1950 году по направлению Тюменского обкома КПСС. Благодаря своему общительному характеру он быстро стал «своим» в сургутском обществе. Райисполком выделил семье новосела небольшой домик на улице Февральской с огородом и дощатым сараем.

В то время Сургутский район все еще оставался аграрным. Бесконечные колхозные поля, фермы, стада коров и лошадей, рыбодобыча, оленеводство, звероводство, пушной промысел – все это определяло экономику и жизнь его жителей.

И все же в те годы особое развитие получили лесозаготовки. Иосиф Прокопьевич, как член бюро райкома партии и как редактор газеты, почти каждую зиму по несколько недель проводил на лесоучастках. Позднее его, как человека, хорошо знающего лесное дело, избрали секретарем райкома партии по лесу – была такая должность в партийной организации.

Николай Голипад редактировал газету «К победе коммунизма» в 1960-1963 гг.

Соколов был серьезен, улыбался редко, но, несмотря на внешнюю суровость, оставался человеком добрым.

В 1956-1957 годах редактировал газету Петр Иванович Лежнев. Эта работа ему нравилась, и он писал почти в каждый номер под ярким псевдонимом – П. Огнев. Первые фельетоны в газете появились за его подписью. Прекрасно играл на фортепиано, преподавал в музыкальной школе, затем вновь возвращался в редакцию.

До Сургута Николай Иосифович Голипад был собкором «Тюменской правды» в Салехарде, затем заместителем редактора в окружной газете «Ленинская правда».

Из воспоминаний И. Захарова: «Три дня в неделю Голипад уходил в наборный цех и вместе с наборщиками верстал газетные полосы. Никаких макетов не признавал. Поставляли для газеты материал, он читал и правил по-своему каждую заметку. Одним словом, был своеобразным газетным «диктатором», но никто на него за это не обижался, потому что газета была читабельной и привлекательной внешне.

В то время в Сургуте уже работала нефтеразведочная экспедиция во главе с Фарманом Салмановым. Были уже первые открытия, первые фонтаны нефти. Салманов часто посещал редакцию, рассказывал о перспективах сургутских недр, а мы мечтали о новых предприятиях, о белом городе над Обью.

Голипад очень любил газету, жил ею. Бывало, в полночь звонил мне и советовал, как лучше сделать тот или иной материал…

Из редакции Николай Иосифович перешел в райком партии, затем уехал на учебу в Свердловск. Знаю, что впоследствии он жил в Молдавии, работал заместителем редактора республиканской газеты.

Навсегда в моей памяти остался Владимир Сергеевич Корчемкин. Хороший был человек и знающий дело редактор. Приехал к нам уже опытным газетчиком с южного района Тюменской области. Быстро сошелся с коллективом…

В бытность Корчемкина редакция и типография разделились на два разных коллектива. Один стал заказчиком, другой – подрядчиком. Но, несмотря на размежевание, газетчики и полиграфисты оставались друзьями, работали в одном доме, под одной крышей.

Кстати, Владимир Сергеевич, неплохо знавший полиграфическую технику, сам монтировал первый сургутский линотип. По тем временам это было чудом техники. Правда, не обошлось без неприятностей. Однажды при испытании линотипного котла жидкий свинец вылился прямо на руку редактору.

Шел период становления нефтяной промышленности, набирали силы строительные предприятия. Сургут получил статус города окружного подчинения. И газета, как тогда говорили, имела стойкий запах нефти. Мы разъезжали по буровым бригадам и промыслам, появились зимние автомобильные дороги. Редакция приобрела старенькую машину ГАЗ-69 и новенький быстроходный катер (полуглиссер), который мы называли «Репортер».

Корчемкин был всегда с нами: и дрова заготовлял, и бумагу с барж разгружал, и разные постройки к типографии делал. Писал он не очень много, а с нас требовал все новые и новые строчки.

У Корчемкина была большая семья. Супруга его, Надежда Павловна, одно время работала линотипистом в типографии, но денег на жизнь все равно не хватало. Как могли, помогали семье редактора. Приучили его к рыбалке, а когда делили улов, самый большой пай отдавали ему. Владимир Сергеевич, конечно, это замечал и переживал наши намеренные «ошибки», знал, что лишнюю щуку или пару язей мы бросали в его мешок из добрых побуждений.

Мы любили Корчемкина, работали дружно, старались делать газету интересной, содержательной. В те годы «К победе коммунизма» не раз занимала призовые места в областном соревновании.

Владимир Сергеевич умел работать, но в его характере была одна типичная для журналистов черта – тяга к перемене места жительства. Из Сургута он уехал в Тюмень. Стал редактором многотиражки «Тюменский геолог». Оттуда перебрался в Нижневартовск и возглавил районную газету «Ленинское знамя».

На снимке журналисты (слева направо) Новомир Патрикеев, Владимир Киселев, Владимир Кочемкин, Иван Захаров

… Некоторые размышляют, почему Захаров, будучи членом Союза журналистов СССР, да еще с большим стажем в газете, так никогда и не стал редактором? Ответ прост: Иван Прокопьевич не имел специального образования, но несмотря на это, его самобытность, природные дарования, уникальный талант, способности и умения принесли немалую пользу обществу.