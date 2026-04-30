Проблемы местных связистов в строящемся Сургуте

Сургутская телефонная станция (на переднем плане слева) располагалась в приспособленном доме близ Бардаковки на углу при пересечении улиц Красноармейской и Гагарина. 1960-1970 годы. Фото из группы «Старожилы Сургута»

ХХ век. На дворе – вторая половина шестидесятых - начало семидесятых. Сургут становится огромной строительной площадкой, улицы некогда ухоженные, теперь вспаханные тяжелой техникой, превращаются в сплошное месиво. Бывает, что прокладка подземных коммуникаций разного рода при возведении новых домов в старом Сургуте повреждает кабель. «Поэтому нам приходится больше заниматься ликвидацией аварий, чем профилактикой оборудования», - говорит монтер-кабельщик Сургутского узла связи Владимир Кайдалов. – К тому же штат линейных электромонтеров укомплектован лишь наполовину. Не хватает и почтальонов, и телеграфистов, и доставщиков телеграмм. Не в достаточном количестве автомашины…».

Сказывалось это тем, что в городе тогда уже действовали предприятия связи различных ведомств с лучшим материально-техническим обеспечением. Зарплата там была выше чем у работников городского узла, который почти не имел кабельной продукции. Частенько, чтобы сделать вставку, больше времени теряли в поисках провода, чем на работу по восстановлению аварии. И многие, конечно, уходили из организации. Но те, кто оставались, работали на совесть, старались устранить повреждения в контрольные сроки. Помогали друг другу, обучали новеньких.

Работники Сургутского узла связи (слева направо) Виктор Куйвашев, Иван Бесперстов, Александр Анисимов, Галина Сакулина, Геннадий Тимофеев. 1968 год.

Несмотря на ответственный подход к делу многих специалистов, работа связистов вызывала немало нареканий со стороны жителей. В отдел писем местной газеты «К победе коммунизма» особенно много жалоб поступало в адрес почтовых служб. К примеру, в третьем и четвертом отделениях выполнялся объем работ в два с лишним раза больше, чем предусматривалось по правилам для их площадей. Открытие в микрорайоне нефтяников филиала в одной из квартир жилого дома мало улучшило обслуживание жителей - в помещении, не приспособленном для технологии почтовой связи, негде было разместить переговорный пункт и телеграф. Из-за отсутствия площадей на участках периодически прекращался прием посылок.

Не лучше обстояло дело с доставкой почты в поселки района, нередки были случаи, когда население неделями не получало свежих газет и журналов, авиаторы допускали отклонения от расписания.

В середине семидесятых назревала необходимость по вводу подразделений по переработке почты на станции железной дороги и в аэропорту.