Фасилитационная сессия «Искусство быть командой» от Сбера объединила 20 руководителей управлений культуры ХМАО

В Белоярском Сбер провел фасилитационную сессию «Искусство быть командой», объединившую 20 руководителей управлений культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Мероприятие было направлено на усиление командного взаимодействия и поиск решений для повышения эффективности работы управленческих команд в сфере культуры.

В ходе интерактивной работы участники обсудили актуальные вызовы, с которыми сталкиваются культурные учреждения региона, обменялись опытом и выработали совместные инициативы. Особое внимание было уделено развитию межведомственного сотрудничества и внедрению современных управленческих практик.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Культура ‒ это не только наше наследие, но и мощный инструмент развития общества. Сегодня как никогда важно, чтобы руководители учреждений работали как единая команда, обменивались лучшими практиками и вместе искали решения для повышения эффективности. Уверен, что такие встречи способствуют укреплению профессионального сообщества и развитию культуры Югры».

Кристина Ермакова, участник фасилитационной сессии, начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай:

«Фасилитационная сессия дала нам возможность не только познакомиться с коллегами из других муниципалитетов поближе, но и вместе найти решения, которые помогут нашей команде стать более сплочённой и результативной. Мы увидели, как важно слышать друг друга и действовать сообща для достижения общих целей».

Мероприятие стало важным шагом к формированию культуры открытого диалога и сотрудничества между управленческими командами сферы культуры Югры. По итогам сессии участники договорились о дальнейшем обмене опытом и реализации совместных проектов, направленных на развитие культурной среды региона.

