Логотип Сиапресс
USD  77,1218   EUR  91,0281  

Новости

Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Вы считаете себя счастливым?
Вы относитесь к:
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:

Разумная мера для борьбы с мошенниками и отмыванием денег 36.1%

Усиление контроля за экономическими действиями граждан 55.6%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 144

​Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга выгодных автокредитов на новые автомобили

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения

​Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга выгодных автокредитов на новые автомобили
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjceJnNV

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга наиболее выгодных автокредитов на покупку нового автомобиля, по версии портала Банкирос.ру. Эксперты проанализировали автокредитные продукты, размещенные на Банкирос.ру – сроком на 5 лет при первоначальном взносе 1,5 млн рублей и общей сумме покупки авто в 4 млн рублей.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали несколько ключевых параметров, среди которых уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, срок и сумма кредитования, первоначальный взнос, а также условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления. Кроме того, эксперты обращали внимание на срок рассмотрения заявки, перечень регионов предоставления кредита, размер штрафа за просрочку и другие критерии.

Клиентам Банка Уралсиб доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные предложения. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnjceJnNV
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


