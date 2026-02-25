Erid: 2SDnjdcVuaq

По данным фонда, выплаты в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) составили 719,1 миллиона рублей. Средства направлены получателям в установленные сроки.

В сегменте негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) Ханты-Мансийский НПФ выплатил 2 465,1 миллиона рублей — это направление остается ключевым в структуре выплат. По договорам долгосрочных сбережений, запущенных в рамках новой государственной программы по поручению Президента России, выплачено 13,3 миллиона рублей. Программа новой пенсионной системы демонстрирует постепенное масштабирование среди клиентов Ханты-Мансийского НПФ из регионов присутствия.

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд работает на рынке с 1995 года, реализует программы обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Деятельность фонда осуществляется на основании лицензии Банка России № 56/2 от 04.05.2006 года.

Erid: 2SDnjdcVuaq

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"