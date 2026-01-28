Сбережения старшего поколения в ХМАО выросли на 7% за год

Erid: 2SDnjemnKtC

В 2025 году жители Ханты-Мансийского автономного округа старшего поколения на счетах в Сбере хранили 100 млрд рублей — это на 7% больше, чем годом ранее. Всего на жителей ХМАО этой возрастной категории в банке приходится 25% вкладов.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Доход от размещённых средств — это важная часть личного бюджета, которая помогает чувствовать себя увереннее и свободнее в повседневной жизни, даёт ощущение стабильности. Мы знаем, что людям старшего возраста важно понимать, как работают банковские инструменты, которые позволяют приумножать и защищать сбережения, поэтому Сбер уделяет большое внимание развитию финансовой грамотности пенсионеров. А на сайте Сбера каждому доступны полезные материалы».

Сбер развивает сервисы, уделяя особое внимание удобству, надежности и пользе. Для тех, кто получает пенсию в Сбере, действуют специальные условия, включающие повышенные ставки по вкладам. Пенсионерам также доступна оплата коммунальных услуг без комиссии. Кроме того, они могут получать бонусы Спасибо при оплате покупок в выбранных категориях и использовать их у партнёров программы лояльности банка. Оформить перевод пенсии можно в приложении СберБанк Онлайн или при поддержке сотрудников Сбера в любом офисе банка.

