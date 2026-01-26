16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9246   EUR  89,0589  

Новости

Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
​Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию

Югорчане отправляются в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние

​Югра вошла в топ-10 регионов страны по интересу к северному сиянию
Фото: Евгений Кудымов

Этой зимой жители ХМАО стали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к сайтам, где можно в реальном времени увидеть это природное явление, в декабре-январе вырос в 4,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. По данным обезличенного трафика в сети МегаФона, Югра заняла 8-е место среди регионов страны по активности жителей, интересующихся полярными сияниями. А чтобы своими глазами увидеть «дыхание полярной ночи», жители округа чаще всего едут в самую красивую деревню России и к Баренцеву морю.

Благодаря высокой солнечной активности в 2025 году северное сияние можно было увидеть не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах. Югорчане воспользовались благоприятными условиями и стали активнее мониторить ресурсы. Наибольший всплеск трафика пришелся на сайты с интерактивными картами, которые помогают узнавать индекс активности, отслеживать перемещение северного сияния и вероятность его появления.

Югра вошла в топ-10 регионов, жители которых интересуются этим атмосферным явлением. А самые активные любители северного сияния проживают в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Наиболее популярными днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября, когда была зафиксирована активность класса Х. В это время жители округа нарастили объём данных на ресурсах сразу в 6 раз. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. В праздники жители отправились в путешествия продолжительностью до пяти дней, чтобы своими глазами увидеть, как небо вспыхивает зелёными, фиолетовыми и розовыми волнами.

На охоту за северным сиянием – не в онлайне, а в реальном времени – югорчане чаще всего отправляются в Мурманскую область. Сюда едет 62% любителей этого природного явления. Помимо областного центра, популярны село Териберка на берегу Баренцева моря и посёлок Печенга, где нет городского света, зато есть идеальные условия для наблюдений. На втором месте по востребованности – Архангельская область. Здесь жители ХМАО выбирают поселок Голубино и деревню Веркола, которая входит в список самых красивых деревень России. В этих свободных от «светового шума» населённых пунктах небесные всполохи видны особенно ярко.

«Благодаря мобильному интернету югорчане могут отслеживать уникальные природные явления дистанционно, а также подготовиться запечатлеть их вживую заранее благодаря интерактивным картам. Мы стремимся к тому, чтобы расстояния не стали помехой, активно развиваем нашу сеть и обеспечиваем стабильный доступ к 4Gна территории всего региона. Так, за прошедший год наши специалисты построили и модернизировали более 160 телеком-объектов в крупных городах и небольших населённых пунктах», – пояснил директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Сегодня в 11:34
