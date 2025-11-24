Erid: 2SDnje5mKKm

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Сбер с начала 2025 года помог клиентам сохранить от злоумышленников более 237 миллионов рублей. Благодаря бдительности сотрудников банка удалось предотвратить более 100 попыток мошенничества.

Чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам по телефону и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на якобы «безопасный» счет. Они могут представиться сотрудниками ЖКХ и мобильных операторов, силовых ведомств, портала «Госуслуги», а также других известных компаний. Антифрод-платформа, которая действует в Сбере, выявляет и приостанавливает подозрительные транзакции. Кроме того, большую роль в обеспечении безопасности также играют сотрудники отделений банка, которые помогают клиентам вовремя распознать обман и выйти из-под влияния мошенников, при необходимости обращаются в службу безопасности Сбера и вызывают полицию.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Безопасность клиентов – одна из наших главных задач. Мы постоянно совершенствуем систему защиты, снижая уровень риска до минимума. Особенное внимание уделяется людям пенсионного возраста, они наиболее уязвимымы для мошеннических действий. Важно общаться с пожилыми родственниками и знакомыми, рассказывая им о существующих методах мошенничества и способах противодействия. При малейших сомнениях немедленно обращайтесь в ближайшее отделение нашего банка — там вас поддержат и проконсультируют».

Сбер напоминает о простых правилах безопасности:

Немедленно прервите разговор, если звонящий просит перевести деньги, сообщить данные карты или код из SMS.

Самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте.

Сообщите о попытке мошенничества в полицию.

В приложении СберБанк Онлайн сегодня доступно более 20 сервисов для защиты финансов. Так, в частности, можно бесплатно подключить «Антивирус» или «Определитель номера», который предупредит о звонке мошенника. Помочь уберечь родных от мошенников может услуга «Близкие рядом», которую также можно подключить в СберБанк Онлайн. Она включает сразу два сервиса: уже привычные «Совместные уведомления», которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и «Проверку операций». С «Проверкой операций» можно выбрать доверенное лицо – помощника, ему будут направляться на проверку операции, которые Сбер идентифицирует как подозрительные на основе внутренних алгоритмов банка. Обновлённый раздел «Безопасность» приложения СберБанк Онлайн теперь состоит интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Новый бесплатный формат с активным вовлечением — «Уровни безопасности», помогает россиянам усилить свою защиту и повысить киберграмотность.

Для тех, кто хочет знать больше о современных схемах обмана, Сбер создал первую в России подробную библиотеку знаний кибербезопасности — «Кибрарий». Этот ресурс помогает пользователям узнавать об угрозах и надежно защищать свои сбережения.

