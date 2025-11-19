«Звезда Уральской земли» в Златоусте

Erid:2SDnjcK4f1y

Банк Уралсиб выступил партнером благотворительного концерта «Звезда Уральской земли», который состоялся 14 ноября 2025 г. в городе Златоуст Челябинской области. Концерт был приурочен к третьей годовщине Указа Президента РФ В.В. Путина о присвоении Златоусту почетного звания «Город трудовой доблести». Организатором концерта выступила автономная некоммерческая организация «Уральская земля» при поддержке Правительства Челябинской области и Администрации Златоустовского городского округа.

На главной сцене Дворца Культуры «Металлург» свое творчество представили победители фестиваля патриотической песни «УРАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ», творческие коллективы и талантливая молодежь Южного Урала. Хедлайнером концерта стал вокальный проект «STATUS-MEN» – участники федеральной программы «Героям нашего времени» при поддержке Правительства России. Артисты подарили зрителям незабываемые эмоции, концертная программа была наполнена чувствами любви к Родине, любимому Уралу и прекрасному родному городу Златоусту. Всего мероприятие посетили около 8.5 тысяч человек.

Управляющий дополнительным офисом «Златоустовский» Банка Уралсиб Василий Квашнев приветствовал участников и зрителей Концерта от лица коллектива банка. «Присвоение Златоусту высокого звания «Город трудовой доблести», дорогие земляки, – это заслуженная оценка вашего труда, и вашего огромного вклада в развитие промышленности и укрепление обороноспособности нашей великой страны», – сказал он. Выступая перед участниками мероприятия, Василий Квашнев выразил искреннюю благодарность его организаторам за прекрасный праздничный концерт, а также поблагодарил городские и областные власти за создание в городе комфортных и благоприятных условий для бизнеса.

