В подборке карт с кешбэком за покупки в категориях «Одежда и обувь» оказалась дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб

Дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку карт с кешбэком за покупки в категориях «Одежда и обувь» по версии Банки.ру. Аналитики финансового маркетплейса рассмотрели предложения российских банков на 30.09.2025 года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

