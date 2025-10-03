Erid:2SDnjcKPDT4

Банк Уралсиб провел традиционную встречу клиентов и сотрудников с игроками ХК «Трактор» в рамках старта нового хоккейного сезона Континентальной хоккейной Лиги.

Болельщики смогли посетить закрытую тренировку, а после нее выйти на лед, чтобы взять автограф и сфотографироваться с любимыми игроками и главным тренером команды Бенуа Гру.

После тренировки участники встречи посетили музей, где познакомились с историей Клуба и его воспитанников. А в конце мероприятия самые активные из них смогли поучаствовать в викторине на названия хоккея и выиграть фирменный мерч с символикой команды «Трактор».

Банк Уралсиб является партнером многих профессиональных и любительских команд и лиг из самых разных видов спорта. Так, в Урало-Сибирском макрорегионе Уралсиб уже на протяжении нескольких лет выступает финансовым партнером баскетбольного клуба «Уралмаш». А в сентябре 2025 года Уралсиб стал официальным финансовым партнером футбольного клуба «Челябинск» в спортивном сезоне 2025/2026.

