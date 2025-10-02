16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,4967   EUR  95,6382  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял третье место рейтинга лучших кредитов наличными в сентябре

Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
Фото: Банк Уралсиб

Erid: 2SDnjd43Nce

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в сентябре, по версии портала Выберу.ру. В сентябрьском исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размерам кредитного портфеля на 01.08.2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Erid: 2SDnjd43Nce
Реклама. ИНН 0274062111
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:07, просмотров: 122, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 712
  2. На трассе под Сургутом погиб водитель легковушки 399
  3. Максим Слепов наградил сургутских учителей и воспитателей 393
  4. Слов нет 390
  5. ​Письма Рахманинова, живая музыка и аншлаг в зале – так в Сургуте стартовал фестиваль «60 параллель» 307
  6. Окружное МВД выдворило 150 иностранных граждан за нарушение миграционных законов 296
  7. Представители Югры показали лучшие результаты по итогам защиты проектов программы «Время героев» 291
  8. ​Фатима Абдулаева: «Главный признак болезни Паркинсона ‒ замедленность движений, а не дрожь в руках» 284
  9. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 264
  10. Педиатр сургутского перинатального центра Елена Яковенко удостоена награды федерального уровня 240
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 3211
  2. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 3013
  3. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2799
  4. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2343
  5. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2215
  6. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2188
  7. ​Где концерты, Зин? 2172
  8. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2168
  9. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2046
  10. Повышение НДС – все нюансы 1917
  1. Честная пятидневка 8930
  2. ​Опасные интернет-тренды 8657
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7046
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5523
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4550
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4337
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4108
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4073
  9. ​Самокаты на дне 3961
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3935

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика