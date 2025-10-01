Erid:2SDnjdxRV7C

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ruА, прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления. По мнению аналитиков, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), а рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.

