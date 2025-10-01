16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса

​«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjdxRV7C

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ruА, прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления. По мнению аналитиков, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), а рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.

Erid:2SDnjdxRV7C
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:21, просмотров: 154, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 1648
  2. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 837
  3. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 740
  4. Сургутская молодежь собралась, чтобы придумать новые городские мероприятия 616
  5. За ближайшие пять лет Югра купит 436 автобусов для 11 муниципалитетов. Из них 268 для Сургута 610
  6. ​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты 282
  7. ​Водитель Hyundai пострадал в аварии с грузовиком в Сургутском районе 271
  8. ​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов 268
  9. ​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки 230
  10. В Сургутском травмцентре закрыли двери для посетителей из-за роста ОРВИ 198
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2810
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2618
  3. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2505
  4. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2502
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2329
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2174
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2161
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2011
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2005
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 1965
  1. ​Опасные интернет-тренды 8499
  2. Честная пятидневка 8459
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6887
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5366
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4407
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4177
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3895
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3862
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3788
  10. ​Самокаты на дне 3774

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика