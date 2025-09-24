Современные кассы самообслуживания в «Северречфлоте» позволят югорчанам приобрести билет на все виды водного транспорта по маршруту следования

Erid: 2SDnjcoh2JA

Киоски самообслуживания дают возможность пассажирам «Северречфлота» в Ханты-Мансийке, Приобье и Салехарде купить билеты на водный транспорт.

Сбер совместно с департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и АО «Северречфлот» реализовал первый этап проекта по единой билетной системе. Для проекта была выбрана одна из самых современных моделей терминалов самообслуживания, оснащенная POS-системой для бесконтактной оплаты картами, сканером для оплаты по QR-коду.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В первую очередь, это удобно для пассажиров ‒ билет на водный транспорт можно купить на любое направление по всему маршруту следования. Более того, у терминалов самообслуживания понятный интерфейс терминалов ‒ проблем с покупкой билетов не возникнет даже у пассажиров в пожилом возрасте».

Артём Литвинов, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

«Современные технологии позволяют внедрять быстрые и удобные способы оплаты на водном транспорте. Это сокращает очереди, уменьшает время на покупку билетов и снижает вероятность ошибок при оплате.Власти получают возможность отслеживать реальный пассажиропоток на основании достоверных данных, что позволяет проводить гибкую тарифную политику, утверждать наиболее оптимальные схемы, графики и маршруты движения общественного транспорта, оптимизируя затраты».

Сергей Сандулов, генеральный директор АО «Северречфлот»:

«Терминалы самообслуживания являются дополнением к традиционной системе продажи билетов кассиром, что уменьшает нагрузку на кассира и очередь в пиковый период пассажиропотока. Круглосуточная работа терминалов позволяет их использовать в любом населенном пункте при наличии электропитания и интернета. В дальнейших планах у АО «Северречфлот» рассматривается возможность увеличения количества точек самообслуживания для пассажиров с целью повышения транспортного обслуживания населения в регионах. Кроме этого, внедряется процесс мультимодальных перевозок путем вливания маршрутов автомобильного транспорта, а также в реалиях сегодняшнего времени появилась необходимость привлечения искусственного интеллекта с целью помощи в приобретении билетов пассажирам Общества».

Erid: 2SDnjcoh2JA

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"