Erid: 2SDnjezf45L

Банк Уралсиб провел вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД – от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике». Участие в мероприятии приняли представители бизнеса, работающие с внешними партнерами, а также предприниматели, рассматривающие возможность выхода на международный рынок – всего более 230 участников.

Ключевой темой встречи стали приоритетные направления и перспективы ВЭД для российского бизнеса. В ходе вебинара авторитетные эксперты рассказали об основных государственных и банковских инструментах и сервисах поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности, подробно остановившись на особенностях документооборота, уплаты налогов и работы таможни, а также проанализировали ситуацию на основных международных логистических направлениях, разобрав практические кейсы сопровождения ВЭД. Посмотреть запись вебинара можно здесь, ознакомиться с материалами мероприятия – здесь.

В текущих рыночных реалиях тема эффективного выстраивания процессов ВЭД является особо актуальной для участников международного бизнеса. Поэтому Уралсиб активно развивает услуги для ведения внешнеэкономической деятельности, в том числе, делясь своей экспертизой в этой области. Бизнес-клиентам банка доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД, которое включает в себя бесплатный сервис консалтинга по ВЭД, сопровождение сделки персональным валютным контролером от заключения до исполнения, а также полный спектр дополнительных услуг: от поиска и проверки контрагента до доставки груза. «Персональное сопровождение не только ускоряет процессы, но и значительно снижает риски в валютном законодательстве», – отметила руководитель дирекции развития продуктов ВЭД ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Мария Лялина.

Оставить заявку на консультацию по ВЭД можно по телефону: 8-800-7007716 (доб. 5), по электронной почте: consultant_ved@uralsib.ru или через заявку на сайте банка.

Erid: 2SDnjezf45L

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»